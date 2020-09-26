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26.09.2020 - 16:58 | | DHA

Çin aşı adayının 6 aylık sonuçları açıklandı

Çin'in koronavirüs (Covid-19) aşı adayı için gönüllü olan ilk grubun altı aylık gözlem süresi sona erdi. Gönüllülerde ciddi bir yan etkiye rastlanmadığı açıklandı.

Çin aşı adayının 6 aylık sonuçları açıklandı

Çin'in koronavirüs aşı adayı için gönüllü olan ilk grubun altı aylık gözlem süresi sona ererken ilk doz uygulanan grupta herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığı açıklandı.

Araştırma ekibi, gönüllülere ikinci bir doz daha verilmesinin planlandığını ifade etti.

Çin'in 108 kişilik ilk gönüllü grubuna ilk doz aşı, 17 Mart'ta Vuhan'da yapılmıştı

 

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