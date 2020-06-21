Çin, corona virüs aşısında ikinci aşamaya geçti

Reuters ajansının haberine göre enstitü aşıyı bu yıl üretmeyi ve Çin’in gelecekteki aşı stoklarını oluşturmayı planlıyor.

Çin'de altı potansiyel aşının insanlar üzerinde denenmesine Mayıs ayında başlanmıştı.

İkinci aşama klinik deneylerinde, enjeksiyonun dozuna karar verilerek, potansiyel aşının güvenli olup olmadığını değerlendirilecek ve aşının sağlıklı insanlarda aşının neden olduğu bağışıklık tepkisi ölçülecek.

Bir aşı ancak üçüncü aşamada geniş çaplı bir deneme süreci öncesi satış onayı olabiliyor.

Dünyada Çin dışında da birkaç potasiyel aşının denendiği biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü Cuma günü koronavirüs salgınının yeniden yayıldığı, dünyanın 'yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdiği' uyarısında bulunmuştu.

İlk kez Aralık ayı sonunda Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen koronavirüs şu ana kadar dünyada 9 milyona yakın kişide görüldü. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı da 460 bini aştı.