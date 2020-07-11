MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çin corona virüsten sonra sel felaketi yaşıyor! 5 milyondan fazla kişi...
ABONE OL
11.07.2020 - 18:02 | | DHA

Çin corona virüsten sonra sel felaketi yaşıyor! 5 milyondan fazla kişi...

Çin' de şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selin 5.2 milyondan fazla insanı etkilediği belirtildi.

Çin corona virüsten sonra sel felaketi yaşıyor! 5 milyondan fazla kişi...

Çin'in doğusunda bulunan Jiangxi eyaletinde şiddetli yağmur sonucu meydana gelen selden 5.2 milyondan fazla insanın etkilendiği belirtilirken, 167 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğu bildirildi.

Yerel basın, eyalet yetkililerine dayandırdığı haberinde Çin'in Yangtze'ye bağlanan en büyük tatlı su gölü olan Poyang'da ciddi bölgesel sel baskınları beklediği de belirtildi.

Çin corona virüsten sonra sel felaketi yaşıyor 5 milyondan fazla kişi...

Yetkilileri, aynı zamanda suların beklenenden hızlı yükseldiği ve olağanüstü bir felakete yol açabileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sultangazi'de sahte parfüm operasyonu

Sultangazi'de sahte parfüm operasyonu

Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

Faciada bir kent bu hale geldi!

Faciada bir kent bu hale geldi!

MSB görüntüleri paylaştı! NATO uçağına yakıt ikmali

MSB görüntüleri paylaştı! NATO uçağına yakıt ikmali

Sıradaki Haber