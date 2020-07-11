11.07.2020 - 18:02 | | DHA
Çin corona virüsten sonra sel felaketi yaşıyor! 5 milyondan fazla kişi...
Çin' de şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selin 5.2 milyondan fazla insanı etkilediği belirtildi.
Çin'in doğusunda bulunan Jiangxi eyaletinde şiddetli yağmur sonucu meydana gelen selden 5.2 milyondan fazla insanın etkilendiği belirtilirken, 167 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğu bildirildi.
Yerel basın, eyalet yetkililerine dayandırdığı haberinde Çin'in Yangtze'ye bağlanan en büyük tatlı su gölü olan Poyang'da ciddi bölgesel sel baskınları beklediği de belirtildi.
Yetkilileri, aynı zamanda suların beklenenden hızlı yükseldiği ve olağanüstü bir felakete yol açabileceğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.