Çin, saatte 644 kilometreye kadar hızlanabilen yeni uçan trenini tanıttı

Southwest Jiaotong Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen trenin tekerlekleri yok ve bunun yerine rayın hemen üzerinde "havada durmasını" sağlayan mıknatıslar kullanıyor; böylelikle sürtünmesiz, daha hızlı seyahat mümkün hale geliyor.

Mıknatıslar treni ileri itmek için de kullanılıyor; zıt kutuplar birbirini çekip treni ileriye doğru çekerken, aynı kutuplar birbirini de treni de itiyor.

Tren saatte 385 mil (yaklaşık 620 km/s) hızla seyahat edecek şekilde tasarlandı, ki bu hızda Londra-Paris yolculuğu 47 dakikadan biraz uzun sürer. Fakat bilim insanları hızın bir noktada saatte 497 mil'e (yaklaşık 800 km/s) ulaşabileceğini düşünüyor.

Ayrıca sürücüsüz, kendi kendini yönetebilecek ve kendi kendini dengeleyebilecek şekilde tasarlandı.

Şık tasarımı olabildiğince aerodinamik olması için ince ayarlı, pürüzsüz, kavisli bir burun içerirken vagonun içinde normal koltukların yanı sıra kanepeli bir ortak bir alan da bulunuyor.

Scottish Sun'a göre Southwest Jiaotong Üniversitesi'nde kıdemli bir mühendis olan Wu Zili, HTS treninin "kendisini askıda tutmak için ekstra enerjiye ihtiyaç duymadığını", böylelikle "enerji bakımından verimli" olduğunu söyledi.

Prototip büyük bir hayran kitlesi karşısında tanıtılmış olsa da, henüz tam bir yolculuğu tamamlamış değil; son ürünün hazır olması biraz zaman alabilir.

Teknolojinin nihayetinde Çin'in Siçuan eyaletindeki Çengdu ve Çongçing şehirlerini birbirine bağlayan yüksek hızlı demiryolunda kullanılması planlanıyor.

Yerel medyaya göre proje başarılı olursa iki şehir arasındaki yolculuk süresi yarıya inebilir.

Yeni tren, geçen yıl bu zamanlarda Çin'de tanıtılan ve saatte 215 mil (346 km/s) hızla seyahat edebilen sürücüsüz bir trenin lansmanının ardından geldi.

Tren hattı, 2022 Kış Olimpiyatları'nın ana ev sahibi olan iki şehri, Zhangjiakou ve Pekin'i birbirine bağladı.

Yolculuk süresini üç saatten yalnızca 47 dakikaya düşürdü.

Jing-Zhang yüksek hızlı demiryolu, başka bir ev sahibi şehir olan Yanqing'de ve Çin Seddi'nin en popüler bölümlerinden birine ev sahipliği yapan Badaling Chang Cheng de dahil olmak üzere diğer 7 istasyonda daha duruyor.

Kaynak: Independent Türkçe