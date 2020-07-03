MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çin’de 7 gündür süren sel felaketi böyle görüntülendi
ABONE OL
03.07.2020 - 13:46 | | DHA

Çin’de 7 gündür süren sel felaketi böyle görüntülendi

Çin’de 60 bin insanın etkilendiği sağanak yağışların getirdiği sel baskınında 7'inci güne girildi. Qijiang bölgesinde bir yamacın kenarında bulunan binalar, yamaçtan akan sel sularının hedefi oldu.

Çin’de 7 gündür süren sel felaketi böyle görüntülendi

Çin’de 60 bin insanın etkilendiği sağanak yağışların getirdiği sel baskınları sürüyor. Çongçing eyaletinde sağanak yağışlar sele dönüştü.Sel felaketinde bir yamacın kenarında bulunan binaların balkonlarından sel sularının aktığı görüldü. Görüntülerde evlerin balkonlarından ve camlarından sel sularının aktığı dikkat çekti. Çin medyası, sel nedeniyle 60 bin kişinin olumsuz etkilendiğini, bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 35 kişinin de tahliye edildiğini duyurdu.

    İkra Nur için köy didik didik aranıyor!Giresun Bulancak'a bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmak için giden ve kaybolduktan 3 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine özel bir ekip tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor. Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri köyde boş evler ve patika yollarda delil arıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kritik FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu

    Kritik FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hemen yaptırın ocakta artacak...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hemen yaptırın ocakta artacak...

    Burada evi olana talih kuşu kondu

    Burada evi olana talih kuşu kondu

    Van'daki faciada olay gecesini anlattı! 'Bir anda herkes suyun altında kaldı"

    Van'daki faciada olay gecesini anlattı! 'Bir anda herkes suyun altında kaldı"

    Sıradaki Haber