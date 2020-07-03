Çin’de 7 gündür süren sel felaketi böyle görüntülendi

Çin’de 60 bin insanın etkilendiği sağanak yağışların getirdiği sel baskınları sürüyor. Çongçing eyaletinde sağanak yağışlar sele dönüştü.Sel felaketinde bir yamacın kenarında bulunan binaların balkonlarından sel sularının aktığı görüldü. Görüntülerde evlerin balkonlarından ve camlarından sel sularının aktığı dikkat çekti. Çin medyası, sel nedeniyle 60 bin kişinin olumsuz etkilendiğini, bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 35 kişinin de tahliye edildiğini duyurdu.
İkra Nur için köy didik didik aranıyor!Giresun Bulancak'a bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmak için giden ve kaybolduktan 3 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine özel bir ekip tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor. Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri köyde boş evler ve patika yollarda delil arıyor.