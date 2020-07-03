Çin’de 7 gündür süren sel felaketi böyle görüntülendi

Çin’de 60 bin insanın etkilendiği sağanak yağışların getirdiği sel baskınları sürüyor. Çongçing eyaletinde sağanak yağışlar sele dönüştü.Sel felaketinde bir yamacın kenarında bulunan binaların balkonlarından sel sularının aktığı görüldü. Görüntülerde evlerin balkonlarından ve camlarından sel sularının aktığı dikkat çekti. Çin medyası, sel nedeniyle 60 bin kişinin olumsuz etkilendiğini, bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 35 kişinin de tahliye edildiğini duyurdu.