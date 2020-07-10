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10.07.2020 - 11:11 | | AA

Çin'de bir günde 4, Güney Kore'de 45 yeni vaka

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'deki pozitif testlerin tamamı yurt dışı kaynaklı. İkinci dalga endişesi yaşayan Güney Kore'de ise, salgın kontrol altında tutulsa da yeni yasaklar getiriliyor.

Çin'de bir günde 4, Güney Kore'de 45 yeni vaka

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 4, Güney Kore'de 45 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 4 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı ise 83 bin 585'e çıktı.

Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 609 kişi iyileşti.

Güney Kore’de vaka sayısı 13 bin 338'e yükseldi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23'ü yurt dışı kaynaklı 45 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 13 bin 338'e çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 12 bin 65 kişi iyileşti.

Son eklenen vakalarla Güney Kore'de yurt dışı kaynaklı toplam Kovid-19 vaka sayısı 1791'e ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle, virüse bağlı toplam can kaybı 288'e yükseldi.

KCDC Direktörü Jeong Eun-kyeong, yaptığı açıklamada, başkent Seul ve çevresinde görülen Kovid-19 vaka sayısının kısmen düştüğünü ancak Daejeon ve Gwangju şehirlerinde, kapıdan satış ve kalabalık ortamlar nedeniyle virüs vakalarında artış yaşandığını belirtti.

Artan vakalar üzerine Güney Kore'de bugünden itibaren, ülke genelinde kiliselerde düzenli ibadet hizmetleri dışında toplantılar düzenlenmesine yasaklama getirilmeye başlandı.

Eğitim Bakanlığı, hafta başında, bir ilkokul öğrencisinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine Gwangju'un Buk Ward bölgesinde, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri hariç tüm sınıflar için okulların 1 hafta kapalı olacağını açıklamıştı.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

    81 ilin atık suyunda korona virüs incelemesi! İstanbul'u geçti...Türkiye'de koronavirüsün atık sulardaki varlığının araştırılması için devam eden çalışmalarda ilk sonuçlar alındı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi, "Analizlere bakıldığında atık suda SARS-CoV2'yi en yoğun olarak biz bugüne kadar, Konya ilinde gözlemledik. Konya ilini takip eden İstanbul'du. İstanbul ve Konya açık ara diyelim, onları takiben ise Bursa, İzmit, İzmir ve Antalya'nın bazı bölgelerinde virüs konsantrasyonlarına gözlemlenebilir mertebede rastladık" dedi.
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