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22.06.2020 - 09:43 | | İHA

Çin'de facia... 8 çocuk nehirde boğuldu!

Çin'in Chongqing kentinde nehre düşen çocuğu kurtarmak için arkadaşlarının da nehre atlaması sonucu 8 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Çin'de facia... 8 çocuk nehirde boğuldu!

Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing kentinin Tongnan bölgesindeki Tongjia köyünde 8 çocuk, oyun oynamak için nehir kenarına geldi. Bu sırada çocuklardan biri nehre düştü. Nehre düşen arkadaşlarını kurtarmak isteyen diğer çocuklarının da nehre atlaması sonucu 8 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ilkokula çağındaki 8 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi.

    Küçük çocuğun tehlikeli oyunu kameraya yansıdıSaadetdere Metrobüs durağının üstüne oyun oynamak için çıkan mendil satan çocuk, itfaiyeyi görünce korkarak E-5 karayoluna indi. Ekiplere yakalanmamak için panikleyen çocuk, daha sonra hızla akan trafikten karşıya geçti. Çocuğun o anları İhlas Haber Ajansı(İHA) muhabiri tarafından görüntülenirken, akıllara önceki yıl aynı noktada hayatını kaybeden küçük çocuk geldi.
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