Çin'de sağlık yetkilisi koronavirüs aşısı yaptırdı

Çin'de hastalık kontrol ve önleme merkezi başkanı, deneme aşamasında olan bir koronavirüs aşısı yaptırdığını açıkladı.

AP haber ajansı, merkez başkanı Gao Fu’nun Çin e-ticaret devi Alibaba’nın sağlık departmanı ile Amerikan bilim dergisi Cell Press’in düzenlediği online toplantıdaki konuşmasından “Aşılardan birini kendime de yaptırdım. İşe yarayacağını umuyorum” sözlerini aktardı.

Kamu şirketlerinden birinin çalışanlarına Mart ayında henüz aşının insanlar üzerinde denenmesine onay verilmeden aşı yaptırması uzmanlar arasında etik tartışmalarına yol açmıştı.

Gao hangi aşıyı yaptırdığına dair bilgi vermediğinden, hükümetin onay verdiği denemelerden biri olup olmadığı bilinmiyor.

Farklı ülkelerde yürütülen ve insanlar üzerinde denenme aşamasında olan 20’yi aşkın Covid-19 aşısı çalışmasının 8’i Çin’de yürütülüyor.

Gao, kamuoyunun aşıya güvenini güçlendirmek amacıyla aşı olduğunu söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe