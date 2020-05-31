31.05.2020 - 13:46 | | AA
Çin'de son 24 saatte 2, Güney Kore'de 27 yeni corona virüs vakası tespit edildi!
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte 2, Güney Kore'de 27 yeni vaka tespit edildi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Şantung eyaletinde 2 yeni Covid-19 vakası görüldüğü bildirildi.
Covid-19 hastası 2 kişinin iyileşerek hastaneden taburcu edildiği belirtilen açıklamada, virüs taşıdığı şüphesiyle gözlem altında tutulan 565 kişinin de karantinadan çıktığı ifade edildi.
Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 27 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
Vaka sayısının 11 bin 468'e yükseldiği ülkede, 270 kişi hayatını kaybetti.
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