Çin'den şoke eden tehdit: Ezeriz!

Genelkurmay Başkanı Li Zuoçıng, Ayrılıkçılıkla Mücadele Kanunu’nun 15’inci yıl dönümü dolayısıyla başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda (Meclis Binası) açıklamalarda bulundu.

Li, "Ayrılıkçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, eğer Tayvan'daki bağımsızlık yanlıları herhangi bir isim ve şekilde Tayvan’ı Çin’den ayıracak bir hakikat ortaya koyarsa, Tayvan’ın Çin’den ayrılmasına neden olacak büyük bir değişikliğe neden olursa, barışçıl birleşme ihtimali tamamen yok olursa, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Tayvan halkı dahil tüm Çin halkı, birlikte gerekli tüm adımları atar, herhangi şekilde ayrılıkçı komplo ve girişimleri ezer, ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla korur." ifadelerini kullandı.

Tayvan’ın Çin’in içişleri olduğunu ve herhangi bir şekilde dış güçlerin müdahalesine izin vermeyeceklerini savunan Li, güç kullanmayı terk edeceklerine dair söz vermeyeceklerini ve gerekli tüm opsiyonların masada olduğunu kaydetti.

Li, Çin'in Vietnam ile savaşında da görev alan az sayıdaki savaş tecrübesi olan generalleri arasında bulunuyor.

Tayvan’da 2016’da iktidara gelen Tsai Ing-wen sonrası, İki Yaka (Çin-Tayvan) ilişkileri durmuş ve Tayvan lideri bağımsızlık yanlısı politikalar izlerken, Pekin yönetimi de adaya karşı tutumunu sertleştirmişti.

İki Yaka ilişkilerindeki gerginlik, Tayvan’ın diplomatik ilişkisinin bulunduğu 7 ülkenin Çin ile diplomatik ilişki tesis ederek, Tayvan ile bağlarını koparmasıyla sonuçlanmıştı.

Son zamanlarda ise Çin hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Tayvan’ın Dünya Sağlık Örgütünün karar alma mekanizması olan Dünya Sağlık Asamblesi’nin 18 Mayıs’ta düzenlediği 73’üncü toplantısına katılmasını engellemişti.

Tayvan'ın statüsü

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.