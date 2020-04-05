Çinli insan hakları savunucusu avukat serbest bırakıldı

Vang'ın eşi Li Vinzu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 5 yıldır tutuklu bulunan Vang'ın serbest bırakıldığını belirterek, ailecek yaşadıkları başkent Pekin yerine polis tarafından ülkenin doğusunda Jinan kentindeki evine götürüldüğünü kaydetti.

Li, yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bahane ederek, Vang'ı Jinan'da 14 gün tutacaklarını ifade etti.

Çin'de 2015'ten bu yana gözaltında bulunan insan hakları savunucusu avukat Vang Çuancang, geçen yıl ocak ayında "devlet iktidarını yıkmaya çalışmak" suçlamasıyla 4,5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Uluslararası insan hakları örgütleri, Vang'a verilen cezayı kınarken, avukatın yargılanmasının "hukukun üstünlüğü" ilkesine zarar verdiğini dile getirmişti.

Temmuz 2015'te ülke genelinde insan hakları savunucusu avukatlara yönelik polis operasyonlarında gözaltına alınan Vang, 3 yıldan fazla bir süre ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmeden gözaltında tutulduktan sonra 26 Aralık 2018'de kamuya kapalı bir duruşmada yargılanmıştı.

Vang, 2015'te ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 200 avukat ve insan hakları aktivistiyle gözaltına alınmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan kişilerin bazılarına "iktidarı yıkmaya çalışmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezaları verilmişti. Diğer sanıklar ise ertelenen hapis cezaları veya kefaletle serbest bırakılmış, bazıları adli kontrol şartıyla salıverilmişti.