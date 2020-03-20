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20.03.2020 - 11:34 | | AA

Çinli yetkililer, yeni tip corona virüsünden ölen doktor Li'nin ailesinden özür diledi

Çin Komünist Partisi Disiplin Kurulu, Wuhan polisinin, Covid-19 salgını tehlikesine dikkat çeken ve şubatta virüsten hayatını kaybeden doktor Li Wenliang hakkında tutuklama tehdidi içeren uyarıyı geri çekti.

Çinli yetkililer, yeni tip corona virüsünden ölen doktor Li'nin ailesinden özür diledi

Çinli yetkililer, Kovid-19 salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken ve bu konuda sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Çinli doktor Li Wenliang'ın ailesinden özür diledi.

Çin Komünist Partisi Disiplin Kurulu, Wuhan polisinin doktor Li hakkında tutuklama tehdidi içeren uyarıyı geri çektiğini duyurdu.

Li'nin ailesinden konuyla ilgili resmen özür dilendiği ve soruşturmayı yürüten 2 polis memuruna disiplin cezaları verildiği ifade edildi.

Lİ, KOVID-19 NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Polisin Aralık 2019'da ihtarda bulunduğu 8 doktor arasında yer alan Li Wenliang, 6 Şubat'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Doktorun ölümü sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Çin Yüksek Mahkemesi de olay üzerine polisi eleştirmişti.

14 gün boyunca yeni vakaya rastlanmazsa karantinanın kaldırılması bekleniyor
Öte yandan Çin, Hubey eyaletinde bazı seyahat kısıtlamalarını hafifletti.

Wuhan'ın hala giriş çıkışlara kapalı olduğu, 14 gün boyunca şehirde yeni vakaya rastlanmaması halinde karantinanın kaldırılacağı ifade edildi.

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