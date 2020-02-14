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14.02.2020 - 17:29 | | AA

Cinsel ilişki kaseti patladı, Macron'un favorisi adaylığı kaybetti

Fransa'da iktidar partisinin Paris Belediye Başkanı adayı Griveaux'un cinsel ilişki görüntülerinin internette yayınlanması, ülke siyasetinde deprem yol açtı.

Cinsel ilişki kaseti patladı, Macron'un favorisi adaylığı kaybetti

Fransa'da gelecek ay yapılacak yerel seçimlerde iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşün (LREM) Paris Belediye Başkanı adayı Benjamin Griveaux, özel hayatı hakkında bazı görüntülerin internette yayılması üzerine adaylığını geri çekti.

Eski Hükumet Sözcüsü Griveaux, yaptığı açıklamada, bir yıldan fazladır kendisi ve ailesi hakkında hakaret içerikli mesajlar ve ölüm tehditleri aldığını belirtti.

Dün bir internet sitesinde, özel hayatı hakkında paylaşımlar yapıldığını ifade eden Griveaux, bunların kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Griveaux, Paris Belediye Başkanlığı adaylığını geri çekmeye karar verdiğini bildirerek, önceliğinin ailesini korumak olduğunu belirtti.

Philippe, Griveaux'nun kararına saygı duyduğunu açıkladı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe de yaptığı açıklamada, Griveaux'nun kararına saygı duyduğunu ve onunla dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

Fransız basınındaki haberlerde, internette Griveaux'nun cinsel içerikli fotoğrafları ve telefon mesajlarını paylaşan kişinin, bir kadına cinsel şiddet uygulamakla suçlanan Rus sanatçı Piotr Pavlenski'nin olduğu aktarıldı.

LREM'in bugünlerde yeni başkan adayını açıklaması bekleniyor.

Fransa'da 15 ve 22 Mart'ta iki turlu yerel seçimler yapılacak. Griveaux, geçen yıl hükumet sözcülüğü görevinden ayrıldıktan sonra LREM tarafından Paris Belediye Başkanı adayı gösterilmişti.

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