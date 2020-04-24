CNN International Cerrahpaşa'da: Burası Avrupa veya ABD gibi değil!

ABD merkezli medya kuruluşu CNN International ekibi, İstanbul'da corona virüsle mücadelenin merkez noktalarından olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki durumu haberleştirdi.

Hastanedeki yoğun bakım ünitesine giren CNN'in kıdemli muhabiri Arwa Damon, burada doktorlar ve hemşirelerle görüştü.

Özellikle Ortadoğu'dan geçtiği haberlerle tanınan ünlü CNN muhabiri, pozitif vakalardaki artışa rağmen hastanedeki durumun sürpriz bir şekilde kötü olmadığını belirtirken, "Burada ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde olduğu gibi koruyucu ekipman ve yatak sıkıntısı yok" ifadelerini kullandı.

Salgının durumuyla ilgili konuşan Dr. Yalım Dikmen, "Elimizden geleni yapmalıyız. Elimizde bir bulmaca var ve doğru parçayı doğru yere koymak için uğraşıyoruz. En iyisini düşünmeye çalışıyoruz" dedi.

Amerikan CNN televizyonunun yanı sıra geçtiğimiz hafta da İngiltere merkezli BBC'nin Türkçe servisi de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne girmiş ve hastanedeki corona virüsle mücadelenin bir gününü görüntülemişti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer çekimler konusunda izin yetkisinin üniversite rektörlüğünde olduğunu belirtti.

Kaynak: Habertürk