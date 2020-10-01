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01.10.2020 - 19:05 |

CNN Türk ekibi saniye saniye kaydetti! Azerbaycan ordusu Ermenistan İHA'sını düşürdü

Gelen bir son dakika haberine göre; Dağlık Karabağ savaşının beşinci gününe girilirken, Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdü. Bölgede bulunan CNN TÜRK ekibi İHA'nın vurulma anlarını saniye saniye görüntüledi.

Sıcak çatışmaların yaşandığı bölgede olan CNN TÜRK ekibi, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait İHA'yı düşürme anını görüntüledi.

Olay yerinde bulunan CNN TÜRK Dış Haberler Editörü Enver Kaptanoğlu canlı yayında, "İHA'nın vurulma anında ve düşüş anında iki patlama meydana geldiği görülüyor. Çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Azerbaycan ordusunun Ermenistan mevzilerine yönelik atışları devam ediyor. Ermenistan mevzilerinden de Azerbaycan bölgesine atışlar sürüyor. İki ülke de İHA'larla mevzilere ait noktaları belirlemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

CNN Türk ekibi saniye saniye kaydetti Azerbaycan ordusu Ermenistan İHAsını düşürdü

CNN Türk ekibi saniye saniye kaydetti Azerbaycan ordusu Ermenistan İHAsını düşürdü


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