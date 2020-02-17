MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çocuk oyuncu beyin tümörü nedeniyle 15 yaşında öldü
ABONE OL
17.02.2020 - 12:14 | | AA

Çocuk oyuncu beyin tümörü nedeniyle 15 yaşında öldü

Queen of Katwe'deki rolüyle tanınan Ugandalı genç yıldız Waligwa'nın hayatını kaybetmesi, büyük üzüntüye yol açtı. Çocuk oyuncuya dört yıl kadar önce beyin tümörü teşhisi konulmuştu.

Çocuk oyuncu beyin tümörü nedeniyle 15 yaşında öldü

Ugandalı çocuk oyuncu Nikita Pearl Waligwa, beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti.

Waligwa'nın eğitim aldığı Gayaza Yüksek Okulundan yapılan açıklamada, genç yıldızın beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

'Queen of Katwe-Katwe Kraliçesi' filminde, başarılı satranç oyuncusunun hayatını canlandıran Waligwa, performansıyla dikkati çekmişti.

Sergilediği performansla birçok gence ilham kaynağı olan 15 yaşındaki oyuncunun ölümü sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

Ugandalı genç oyuncu Waligwa'ya ilk olarak 2016 yılında beyin tümörü teşhisi konulmuştu. Waligwa'nın yendiği hastalık nüksetmişti.

Tokat'ın tescilli organik lezzeti, 'bez' sucukTOKAT'ta, yöreye özgü bez sucuklar, ısıl işlem uygulanmadan, geleneksel yöntemler kullanılarak imal ediliyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescil edilen sucuklar doğal içeriğiyle ilgi görüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim, Önlisans, Lisans sınavı ne zaman?

KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim, Önlisans, Lisans sınavı ne zaman?

O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Sıradaki Haber