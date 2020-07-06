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06.07.2020 - 22:57 | | AA

Corona virüs aşı adayı insanlar üzerinde denenecek

Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği, 1. ve 2. aşama klinik deneylerden olumlu sonuç alınan "CoronaVac" isimli yeni tip corona virüs (covid-19) aşı adayı, 3. aşamasında Brezilya'da 9 bin kişi üzerinde denenecek.

Corona virüs aşı adayı insanlar üzerinde denenecek

 

Brezilya basınındaki habere göre, Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (Anvisa), Kovid-19 aşı adayının, Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde gerçekleştirilecek 3. aşama klinik deneyi için 9 bin gönüllünün seçileceğini duyurdu.

Ülkenin Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Parana eyaletleri ve Federal Bölge'den seçilecek gönüllüler, daha önce Kovid-19 bulaşmamış ve denemelerin yapılacağı 12 araştırma merkezine yakın yaşayanlardan tercih edilecek.

Sao Paulo Valisi Joao Dori, gönüllülerin seçilmesinin ardından denemelerin 20 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.

Butantan Enstitüsü Direktörü Dimas Covas da dünyada 3. aşamada bulunan 3 aşı adayından birinin ülkesinde denendiğini vurgulayarak aşının etkili olması durumunda ülkesinin yıl sonun kadar 60 milyon doz aşı temin edebileceğini dile getirdi.

Sinavoc Biotech, 16 Haziran'da "CoronaVac" isimli Kovid-19 aşı adayı için yürüttüğü 1. ve 2. aşama klinik denemelerden olumlu sonuç aldığını açıklamıştı.

Oxford Üniversitesinin aşısı da Brezilya'da deneniyor

Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayı, haziranın sonlarında Brezilya'da insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı.

Bu aşının başarılı olması durumunda, Brezilya'da da üretileceği ve ilk etapta Brezilya'nın 100 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alabileceği açıklanmıştı.

Dünyada ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen 211 milyon nüfuslu Brezilya'da, bugüne kadar 64 bin 867 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, 1 milyon 603 bin 55 kişide görüldü.

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