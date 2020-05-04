Corona virüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte neler yaşandı?

"Worldometer" sitesine göre, salgının merkez üssü haline gelen ABD'deki vaka sayısı 1 milyon 200 bine çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bine yaklaştı. Ülkede bugüne kadar 181 bin 602 kişi iyileşti.

ABD Yüksek Mahkemesi, 230 yıllık tarihinde "ilk kez uzaktan sözlü yargılama" yapmaya başladı.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davası, Kovid-19 önlemleri nedeniyle eylüle ertelendi.

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 29 bin 79'a, vaka sayısı ise 211 bin 938'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı 82 bin 879 oldu.

İtalya'da, 2. aşamaya geçişle bugün inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörlerinde, fabrikalarda 4 milyonu aşkın çalışan işbaşı yaptı.

İspanya'da "0 seviyesi" başlatıldı

İngiltere'deki vaka sayısı 190 bin 584'e çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 734 olarak açıklandı.

Başbakan Boris Johnson, ülkeleri ortak hareket etmeye ve çabalarını hızlandırmaya çağırdı, aşı bulunmasının bir rekabet alanı değil, acil bir ortak çaba olduğunu belirtti.

İspanya'da ise can kaybı 25 bin 428'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı 248 bin 301'e çıktı. Hastalığı atlatanların sayısı 151 bin 633 oldu.

İspanya'da, 4 aşamalı sürecin "0 seviyesi" olarak adlandırılan ilk adım kapsamında, restoran ve küçük işletmelerin yarım randımanlı açılmasına izin verildi. Toplu ulaşım araçlarını kullananlara maske takma zorunluluğu da bugün başladı.

Fransa'daki Türkler maske üretiyor

Fransa'daki Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 201'e çıkarken, vaka sayısı 169 bin 462'ye, iyileşenlerin sayısı da 51 bin 371'e yükseldi.

Fransa'nın Louviers kentinde yaşayan Türkler de maske üreterek salgınla mücadeleye destek sağlıyor.

Can kayıpları Belçika'da 7 bin 924, Almanya'da 6 bin 866, İran'da 6 bin 277, Brezilya'da 7 bin 51, Hollanda'da 5 bin 82, Kanada'da 3 bin 766, İsveç'te 2 bin 769, Meksika'da 2 bin 154, İsviçre'de 1779, Rusya'da 1356, Hindistan'da 1395, Portekiz'de ise 1063 oldu

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Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin ana karasında ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Aşı geliştirilmesi için 7,4 milyar avro taahhüt

"Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"nde teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi için 7,4 milyar avro taahhütte bulunuldu.

Belçika'da bazı iş yerlerinin açılmasına izin verilirken, bisiklete binmek ya da en çok üç kişiye kadar grup halinde yürüyüş serbest olacak.

Almanya'da 23 Mart'ta hizmete kapatılan kuaför ve berber salonları yeniden müşterilerine kapılarını açtı. Ülkede 1. ve 2. futbol liglerinde futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan Kovid-19 testlerinde 10 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Polonya'da otel, alışveriş merkezleri, sanat galerisi ve kütüphaneler açılırken, Avusturya'da anaokulları kademeli olarak eğitime başladı.

Macaristan'da, başkent Budapeşte dışındaki şehirlerde market, müze ve hayvanat bahçeleri açıldı.

Dünya genelinde salgın tedbirleri kaldırılmaya devam ediyor

Kanada’nın Ontario, Quebec, Alberta, Manitoba ve Saskatchewan eyaletlerindeki iş yerlerinin bugünden itibaren yeniden açılmasına izin verildi.

Vietnam'da Kovid-19'un yayılmasına engel olmak için 3 aydır kapalı olan okullar yeniden açılmaya başladı.

İzlanda'da salgınla mücadelede başarı sağlanması üzerine hayat normale dönmeye başlarken ülkede liseler, üniversiteler, kuaförler, dişçiler ve diğer iş yerleri 6 haftalık aradan sonra yeniden açıldı.

Malezya'da bir süredir faaliyetleri durdurulan ekonomi sektörüne bağlı işletmeler yeniden faaliyete başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Mart'tan bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı sona erdi. Ülkede son 17 gündür yeni vaka görülmediği açıklandı.

Balkan ülkeleri Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Bosna Hersek'te de salgın tedbirleri kademeli olarak kaldırılmaya başlandı.

Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle ibadete kapatılan camilerin açılmasına karar verildi.

Japonya'da OHAL uzatıldı

Japonya'da salgın nedeniyle ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) mayıs sonuna kadar uzatıldı.

Fas cezaevlerinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 83'ü hapishane görevlisi, 258'i mahkum olmak üzere 341'e yükseldi.

Endonezya'da vaka artış hızının yüzde 11 azaldığı bildirildi.

Hindistan'da salgın yüzünden uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Gucerat eyaletinde mahsur kalan ve evlerine dönmek isteyen binlerce göçmen işçi protesto düzenledi.

Sudan’da geçen yılki askeri darbenin ardından tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in destekçileri, Kovid-19 sebebiyle devrik liderin serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Gine Bissau'da Sağlık Bakanı Antonio Deuna'da Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.