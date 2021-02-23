Cuntaya karşı gövde gösterisi

Myanmar’da darbeye karşı çıkan halk dün ordunun sert müdahale tehdidine rağmen sokaklara döküldü. Ülkede askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı ülkede düzenlenen protestolar, güvenlik güçlerinin 3 protestocuyu öldürmesinin ardından daha kitlesel ve geniş kalabalıklarla yapılmaya başladı. Ülkenin birçok şehrinde protestocular, 22 Şubat tarihi nedeniyle dünkü gösterilere “2222 ayaklanması” adını vererek, sokaklara çıktı.

Myanmar’ın en kalabalık şehri Yangon’da on binlerce kişi darbe karşıtı gösteri düzenlerken, çok sayıda işletme sahibi dün başlatılan genel grev kapsamında dükkanlarını kapatarak protestolara destek verdi. Başkent Nepido ve Yangon’da çok sayıda sağlık çalışanı, iş bırakma eylemine katılarak askeri yönetimi protesto etti. 20 Şubat’ta 2 protestocunun yaşamını yitirdiği Mandalay ile diğer şehirlerde de halk darbeye karşı çıkmak üzere gösterilerde bulundu. Askeri cuntanın oluşturduğu Devlet Yönetim Konseyi, devlet televizyonu MRTV’de yaptığı açıklamada, “Protestocular, halkı, özellikle duygusal gençleri ve ergenlik çağındakileri hayatlarını kaybedebilecekleri bir cepheleşme hattına sürüklüyor” ifadesini kullanmıştı.

O tümen görevde!

Myanmar basınından muhalif internet sitelerindeki haberlerde, 20 Şubat’ta 2 protestocunun güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybettiği Mandalay’da, Arakan eyaletindeki katliamlarda yer alan 33. Hafif Piyade Tümenine bağlı askerlerin görevlendirildiği ifade edildi. Protestocuların sosyal medyada paylaştığı videolarda, söz konusu tümene ait askerler, gösterilere müdahale ederken görüntülendi. 2 protestocunun hayatına mal olan gerçek mermilerin ise hangi askerlerce kullanıldığı ise henüz bilinmiyor. Myanmar ordusunun 33. Hafif Piyade Tümeni’ne bağlı askerler, 2 Eylül 2017’de Arakan eyaletindeki Inn Din köyünde 10 kişiyi kurşuna dizmişti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD yönetiminin demokratik olarak seçilmiş hükümetlerini yeniden tesis etmeyi isteyen Burma halkına yönelik şiddeti teşvik edenlere sert tavır alacağı” uyarısında bulundu.

Yeni Toplum için Demokrasi Partisi (DPNS) Genel Başkanı ve yeni kurulan Genel Grev Komitesi Üyesi Aung Moe Zaw, AA muhabirine yaptığı açıklamada, can kayıplarının yaşanmasının ardından protestoların ülke çapında daha fazla kalabalıklaştığını söyledi. Aung, “Şu an milyonlarca insan ülke genelinde darbeyi protesto ediyor. Bu kalabalık, 1988’deki demokrasi 8888 ayaklanmasından bile daha geniş” dedi. Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Suu Çii, 1 Mart’taki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.