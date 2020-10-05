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05.10.2020 - 16:14 | | DHA

Damat dehşeti! Gelini döverek öldürüp, uçurumdan attı

Rusya’nın Sibirya bölgesinde daha önce de cinayetten hüküm giyen Stepan Dolgikh düğün günü evlendiği Oksana Poludentseva’ya saldırdı. Dolgikh, usulüne uygun davranmadığı gerekçesiyle döverek öldürdüğü gelinin cesedini yakındaki bir uçuruma attı.

Damat dehşeti! Gelini döverek öldürüp, uçurumdan attı

Sibirya’nın Prokudskoye köyünde yaşanan olayda, Stepan Dolgikh (33) hayatını birleştirdiği Oksana Poludentseva (36) ile düğün günü evin dışında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Dolgikh, gelin Oksana Poludentseva’yı döverek öldürdü. Dolgikh, daha sonra gelinin cansız bedenini alıp, yakındaki bir uçuruma attı. Olayı izleyen davetliler, polise haber verdiklerini ve araya girmeye korktuklarını ifade etti.

2 AYDIR TUTUKLU

Basına konuşan dedektif Kirill Petrushin, olayın 2 ay önce gerçekleştiğini, bu süre zarfında soruşturmanın yapıldığını ve damadın kendilerine her şeyi itiraf ettiğini açıkladı.

Vahşet kurbanı Hülya'nın cenazesini kadınlar taşıdıAdanada, dini nikahlı eşi Abdullah Kaya tarafından tabancayla öldürülen Hülya Güllüce’nin cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenaze namazının kılınması için Kabasakal Mezarlığı’na getirilen Güllüce’nin cenazesini, kadınlar omuzlayarak musalla taşına götürdü. Güllüce’nin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Annesinin cenaze törenine gelen S.N.K. ise yanındakilerin desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.
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