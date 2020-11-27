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27.11.2020 - 00:10 | | AA

Danimarka 15 milyon doz Kovid-19 aşısı sipariş verdi

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı üreticisinden toplamda 15 milyon doz aşı sipariş verildiğini bildirdi.

Danimarka 15 milyon doz Kovid-19 aşısı sipariş verdi

Heunicke, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısının yıl sonuna kadar Danimarka’ya geleceğini ifade etti. 

Danimarka'nın yanı sıra Grönland ve Faroe Adaları’nda yaşayanlara da Kovid-19 aşısının teklif edileceğini aktaran Heunicke, aşı teklif edilen herkesin bunu kabul etmesi çağrısında bulundu. 

AŞI ÜCRETSİZ OLACAK 

Heunicke, aşının öncelikle yaşlılar, kronik hastalar, risk grubundakiler ve sağlık çalışanlarına teklif edileceğini kaydetti. 

Danimarka’nın 5 farklı Kovid-19 aşı üreticisinden toplamda 15 milyon doz aşı sipariş verdiğini belirten Heunicke, hedefin yıl sonuna kadar vatandaşlara aşı vurmaya başlamak olduğunu söyledi. 

Sağlık Bakanı Heunicke, aşının ücretsiz olacağı bilgisini de paylaştı.

Kontrolden çıkan otomobilin bir kasabın vitrininden içeri girdiKocaeli'nin Gebze ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin, bir yayaya çarptıktan sonra kasap dükkanına girdiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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