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30.11.2020 - 09:04 |

Denizin altında 900 yıllık kayıp hazine keşfedildi!

Güney Koreli arkeologların deniz altında buldukları arasında yaklaşık bin yıl öncesinden kalma altın sikkeler var. Hazinenin Kuzey Song Hanedanlığı'na ait olduğu düşünülüyor.

Denizin altında 900 yıllık kayıp hazine keşfedildi!

Güney Koreli arkeologlar, deniz altında, yaklaşık 900 yıl önce Çinli ticaret gemileri için kullanılan bir rampayla birlikte eski sikkeler ve seramik eserler keşfetti.

Daily Star’ın haberine göre keşif, Güney Kore'nin Jeju Adası kıyısındaki sularda yapılan arkeolojik araştırmalar sırasında, bu yılın Mayıs ve Temmuz ayları arasında gerçekleşti.

Kamera kayıtlarında dalgıçların buldukları büyük kaya parçasını halatlarla bağladığı ve yukarı çektiği görüldü.

Etrafa dağılmış hazineye daha yakından bakıldığında ise dalgıçların deniz tabanından topladığı ve dikkatlice sepetlere yerleştirdiği parlak nesneler ve çanak çömlek parçaları dikkat çekiyor.

Araştırmaya katılan Güney Kore Ulusal Denizcilik Kültür Varlıkları Enstitüsü ve Ulusal Jeju Müzesi'nden yetkililer, gemi rampası olarak kullanılan büyük taşı bulduklarında iki parçaya ayrılmış olduğunu ifade etti.

Çalışmada, Song ve Yuan hanedanları döneminde Çin'de bu gibi kızakların popüler olduğu ifade edildi.

Keşfedilen sikke ve seramiklerinse MS. 960 ve 1279 arasında hüküm süren Kuzey Song Hanedanlığı'na ait olduğu belirtildi.

Uzmanlara göre keşif, ülkenin en büyük adası konumundaki Jeju’nun bir zamanlar Doğu Asya deniz ticaretinde önemli bir konuma sahip olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Independent Türkçe

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