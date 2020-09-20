Devrim Muhafızları’ndan ABD’ye mesaj: Ciddiyiz!

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran’da Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarına hitap eden Selami, eski Kudüs Gücü Komutanı Süleymani’nin öldürülmesine karşılık, ABD’nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks’a suikast planı yaptıklarına dair iddialara yanıt verdi. Selami, ABD Başkanı Donald Trump’a hitaben, “Trump bey, intikam alacağımızdan şüphe etmeyin çünkü tamamen kararlı ve ciddiyiz. Biz, Süleymani’nin şehit edilmesinde doğrudan veya dolaylı rolü olan her şahsı vuracağız” dedi.



Büyükelçi Marks’a yönelik suikast planı yaptıklarına ilişkin iddiaları yalanlayan Selami, “Siz şehit kardeşimizin kanı için Güney Afrika’daki kadın bir büyükelçiyi mi vuracağımızı sanıyorsunuz? Biz mertçe ve adilce intikam alırız” diye konuştu.