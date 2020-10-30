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30.10.2020 - 08:35 | | İHA

Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Bugün Türkiye'ye geliyor!

Son dakika haberine göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams, bugün Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Bugün Türkiye'ye geliyor!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams 30 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret sırasında, Sayın Bakanımızın Libya bağlamındaki güncel gelişmeleri ele almak amacıyla Williams’ı kabul etmesi öngörülmektedir."

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