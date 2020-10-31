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31.10.2020 - 09:48 | | İHA

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, açıklama yaparak "Dominik Cumhurbaşkanı, Kuveyt ve Pakistan Dışişleri Bakanları, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dominik Cumhurbaşkanı, Kuveyt ve Pakistan Dışişleri Bakanları, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti." denildi.

Son dakika! İzmirliler geceyi sokakta geçirdiİzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından büyük panik ve korku yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğu gece evlerine giremedi. Evleri yıkılan ve hasar görenlerin yanı sıra, korku dolu anları yaşadığı için binalara giremeyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte geceyi çadırlarda geçirdi.
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