Dışişleri’nden ‘Kıbrıs’ açıklaması

Bakanlık açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs adasındaki BM Barış Gücü’nün (BMBG) görev süresini, 6 ay daha uzattığı hatırlatılarak, “BMBG’nin Ada’daki varlığına ilişkin KKTC makamlarının rızası bir kez daha alınmamıştır. Bu durum BM kural ve ilkelerine aykırıdır” denildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Öte yandan, BM Genel Sekreteri (Antonio) Guterres, İyi Niyet Misyonu’na dair 8 Ocak 2021 tarihli raporunda herhangi bir çözüm modeline atıf yapmamış ve karşılıklı kabul edilebilecek bir çözüme işaret etmiştir. Hâl böyleyken, Konsey’in 50 yılı aşkın süredir çözümü mümkün kılmayan iki kesimli, iki toplumlu federasyonda ısrar etmesi ve esasen adadaki iki tarafın üzerinde uzlaşı sağlaması gereken çözüm hakkında peşin hüküm vermesi kabul edilemezdir.”