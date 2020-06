DSÖ: 2 milyar aşı üretilebilir

Çin Vuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını can almaya devam ediyor. 8.6 milyonu aşkın kişide tespit edilen, 456 binden fazla kişinin hayatına mal olan Kovid-19’a karşı 200’den fazla aşı çalışması sürüyor. Yüzlerce bilim insanının üzerinde çalıştığı aşı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) umut verici bir açıklama geldi. DSÖ Bilim Bölümü’nden Dr. Soumya Swaminathan, bu yıl içinde yeni tip koronavirüse karşı bir ya da iki aşının onaylanmasını beklediklerini söyledi. Swaminathan, aşının dağıtım öncelikleriyle ilgili dünyadaki bütün ülkelerle bağlantıda olduklarını, ülkelerin ürettikleri aşıları sadece kendileri için güvence altına almaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.



10 potansiyel aşı



Swaminathan, bu yıl milyonlarca doz aşının ve 2021 yılı sonuna kadar 2 milyar doz aşının üretileceğini umduklarını söyledi. Salgınla mücadele kapsamında, 10 potansiyel aşının insan üzerinde denemelerine başlandığını aktaran Swaminathan, hapishaneler ve bakım evleri gibi virüsün yayılma riskinin yüksek olduğu ortamlara öncelik tanınacağını, polis, satış elamanı, yaş nedeniyle riskli gruplar ve sağlık çalışanlarına da öncelik verileceğini söyledi. Şimdiye kadar elde edilen genetik analiz verilerinin, yeni koronavirüsünün hastalığın seyrini değiştirecek şekilde mutasyona uğramadığını gösterdiğini ifade eden Swaminatha, “Umutluyum, iyimserim. Ama aşı geliştirilme konusu karmaşık bir girişim bu yüzden bu çalışmalar beraberinde belirsizliği getiriyor. İyi olan şu ki, aşı çalışmaları için birçok platformumuz var. Bu yüzden ilk çalışmalar veya ikinci çalışmalar da başarısız olsa bile umudumuzu kaybetmemeli ve pes etmemeliyiz.”



‘Bu yaz aşı hazır’



Alman biyoteknoloji firması CureVac’ın Kovid-19’a karşı geliştirdiği aşının devam eden klinik araştırmalarında iki ay içinde sonuç alınması bekleniyor. Almanya’daki Tübingen Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Peter Kremsner, çalışmaların istikrarlı bir şekilde ilerlediğini belirterek aşının denekler üzerinde denenmesine geçen perşembe başlandığını aktardı. İlk deneğin genç bir erkek olduğunu ve öncelikle 24 saat boyunca gözetim altında tutulduğunu anlatan Kremsner, araştırmanın ilk aşamasında dayanıklılık ve bağışıklık sistemine ilişkin bilgiler edinmeyi amaçlandıklarını dile getirdi. Kremsner, daha sonra 18 ilâ 60 yaşlarında 100’den fazla sağlıklı ve gönüllü deneğin araştırmaya katılacağını söyledi. Araştırmanın sonraki aşamalarına daha yaşlı kişilerin ve çocukların da dahil edilmesi planlanıyor.



CureVac şirketi çalışmaları geçen mart ayında Almanya ve ABD arasında gerilime neden olmuştu. Trump yönetiminin CureVac’ın üzerinde çalıştığı aşının sadece ABD’de kullanıma sunulması için 1 milyar dolar teklif ettiği yönündeki haberler, Alman hükümetinin tepkisini çekmişti. Alman devleti geçen günlerde de CureVac’ın hisselerinin yüzde 23’ünü satın aldı.



Singapur ikinci aşamada



Singapur’da daha fazla sosyal ve ekonomik faaliyete imkan tanımak için Kovid-19’a karşı alınan bazı önlemler gevşetilirken, yeni süreçte kapalı mekânlarda her masada en fazla 5 kişi bulunması şartıyla yemek yenmesine izin verildi. Alışveriş merkezleri ve büyük bağımsız perakende satış mağazaları gibi insan yoğunluğunun çok olduğu daha büyük kamusal alanların da kapasite sınırlamasına tabi olacağı duyuruldu. Ülkede her seviyeden öğrenci 29 Haziran’dan itibaren günlük okula gitmeye yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

Başkent Pekin’de 25 yeni vaka



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 32, Güney Kore’de 49 yeni vaka tespit edildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonuülkede son 24 saatte 4’ü yurt dışı kaynaklı 32 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi. Ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni vakalardan 25’inin başkent Pekin’de görüldüğü aktarıldı. Böylelikle Pekin’de 11 Haziran’dan bu yana tespit edilen vaka sayısı 183’e yükselmiş oldu. Başkentte salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilirken, yapılması planlanan spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler tedbir amaçlı geçici süreyle durduruldu.



Pekin yerel yönetim yetkilisi Cang Gı, kentte son günlerdeki vakaların odağında yer alan Şinfadi toptancı gıda pazarı civarında 30 Mayıs’tan bu yana bulunan herkesin, yakın temasta oldukları kişilerle evlerinde 14 gün karantinaya alınacağını ve en az 2 kez teste tabi tutulacaklarını belirtmişti. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başepidemiyoloğu Vu Zunyou, uçuşların iptal edildiği bazı mahallelerin karantinaya alındığı kentti salgının kontrol altına alındığı iddia etti. yaptığı basın toplantısında, Pekin’de Kovid-19 salgınının kontrol altında olduğunu iddia etti.



Tatil için 500 euro destek



Avrupa’da Kovid-19 salgınının ilk görüldüğü ülke olan İtalya’da hükümet koronavirüs krizinden ağır etkilenen turizm sektörünü canlandırmak amacıyla düşük gelirli hanelere 500 euro’ya kadar tatil ikramiyesi vereceğini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu destek için 2.4 milyar euro ayırdığı açıklandı. Tatil desteği yıllık geliri 40 bin euro’nun altında olan haneleri kapsayacak. Üç kişinin üzerindeki ailelere 500 euro, 2 kişilik ailelere 300 euro, tek kişilik hanelere de 150 euro’ya kadar tatil desteği verilecek. Tatil ikramiyesinden faydalananlar bu desteği, ülke içindeki konaklama tesislerinde Temmuz-Aralık 2020 tarihleri arasında kullanabilecek. İkramiyenin yüzde 80’i konaklama giderlerinden, yüzde 20’si de gelir vergisi beyanından düşülecek. İtalya’da Kovid-19 nedeniyle 34 bin 159 kişi yaşamını yitirdi.



‘7 milyon öğrenci okulu bırakabilir’

Dünya Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı okulların kapanmasının eğitimde kalıcı kayıplara neden olabileceğini, bunun zaman içinde küresel ekonomi için 10 trilyon dolarlık kayba dönüşebileceğini açıkladı. Bankanın Kovid-19 salgınının eğitime etkilerine ilişkin raporunda, salgın nedeniyle nisanda 1.6 milyar öğrencinin okula gidemediği ifade edildi. Tüm eğitim sistemlerindeki söz konusu küresel şoku derin bir resesyonun takip ettiği belirtilen raporda, krizin beşeri sermaye için tehdit oluşturduğu ve milyonlarca çocuğun sahip olduğu yaşam boyu fırsatlara dönüşü olmayan bir şekilde zarar verdiği tespiti yapıldı. Raporda, okul kapanmalarının sistem genelinde öğrenmeyi etkileyeceği belirtilerek, Kovid-19 salgını nedeniyle okulların 5 ay süreyle kapanmasının eğitimde 0.6 yıllık kayba neden olabileceği kaydedildi. Salgın öncesinde de dünyanın eğitim kriziyle mücadele ettiğine işaret edilen raporda, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki çocukların yüzde 53’ünün eğitim yoksulluğu yaşadığı bildirildi. Raporda, salgınla eğitim krizinin daha da derinleşeceği vurgulanarak, ilk ve orta öğretimde okuyan 7 milyona yakın öğrencinin sadece salgının neden olduğu gelir şokundan dolayı okulu bırakabileceğine dikkat çekildi