DSÖ: 2021’e kadar aşı zor Trump: Ekim sonundan önce hazır

Çin, Vuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınının tüm dünyada etkisi artarak sürüyor. Yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısının 26 milyon 500 bini geçtiği, can kaybının da 873 bin 800’ü aştığı dünyada salgından çıkışın anahtarı olarak görülen aşı geliştirme çalışmaları aynı anda bir çok ülkede yürütülüyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, dünya genelinde 30 Kovid-19 aşı adayı klinik denemelerle insanlar üzerinde test edilirken, 139 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında bulunuyor. Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, mevcut aşı çalışmalarının etkinliği ve güvenliği konusunda sıkı kontrollerin önemli olduğunu yineledi. “Gelecek yılın ortasına kadar geniş çapta aşılama görmeyi beklemiyoruz” diyen Harris, 3. faza geçilen araştırmaların “daha uzun sürmesi gerektiğini” söyledi. Sözcü, “Faz 3 çalışmaları daha uzun sürmeli çünkü aşının ne kadar etkili olduğunu görmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Dünya genelinde yapılan tüm aşı çalışmalarından elde edilen verilerin açık olması ve paylaşılması gerektiğini aktaran Harris, “Pek çok insana aşı yapıldı ancak işe yarayıp yaramadığını bilmiyoruz” dedi.

Seçim öncesi

ABD Başkanı Donald Trump ise Kovid-19 karşı 3 aşı adayının son klinik aşamada olduğunu belirterek, “Aşı belki ekim sonundan önce dağıtılır. Bunu seçimler yaklaştığı için değil, insanların hayatını kurtarmak istediğimiz için yapacağız” dedi. ABD’de Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi’ne bağlı çalışan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), eyaletlerdeki halk sağlığı yetkililerinden potansiyel bir koronavirüsü aşısını ekim ayı sonlarında yüksek riskli gruplara dağıtılması için hazırlanmalarını istemişti. Aşı yarışında Moderna, AstraZeneca ve Pfizer firmaları başı çekiyor. CDC belgelerinde iki aşı adayının -70C ve -20C derecelerde muhafaza edilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu saklama koşulları, Pfizer ve Moderna’nın aşı adayı profilleriyle uyuşuyor.

‘Rusya’nın aşısı güvenli’

Rusya’da Kovid-19’a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının tescil edilmesinin üzerinden bir ay geçmeden dünyanın en etkili bilim dergisi The Lancet, dün aşının klinik araştırmalarnın ilk iki aşamasında edinilen sonuçları yayımladı. Kaleme alınan makaleye göre, Rus bilim insanları tarafından geliştirilen ve dünyada tescil edilen ilk koronavirüs aşısı hastalıkla mücadelede etkili olmasının yanı sıra güvenli de. Gamaleya Araştırma Enstitüsü uzmanlarının makalesine göre, değerlendirilen kriterler çerçevesinde aşının yol açtığı ciddi bir yan etkiye rastlanmadı. The Lancet’te yayınlanan makalede ayrıca Sputnik V’nin etkin olduğuna dair bilimsel kanıtlar da sunuldu. Bu kanıtlardan biri, aşının, eşsiz iki aşamalı uygulama özelliği sayesinde aşılananların tamamının vücudunda koronavirüse karşı uzun süreli bağışıklık sağladığına yönelik. Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov, aşılananların tamamında hümoral ve hücresel bağışıklık yanıtının gözlendiğini, bunun Kovid-19’dan güvenilir düzeyde korunmak için yeterli olacağını ifade etti. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinde Sputnik V aşısının kendisine de yapıldığını duyurdu.

83 yaşındaki eski liderin durumu iyi

İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından önceki gece hastaneye kaldırıldı. 83 yaşındaki Berlusconi’nin hastalık semptomu göstermediği ancak İtalya’da son günlerde çok sayıda vakanın görüldüğü Sardinya Adası’nda bir süre kaldığı için test yaptırdığı açıklanmıştı. İtalyan basınındaki haberlere göre önceki gün hafif hastalık belirtileri göstermesi üzerine Berlusconi gece yarısı Milano’daki San Raffaele Hastanesi’ne yatırıldı. Eski Başbakan’ın durumunun ağır olmadığı, tedbir amaçlı olarak hastaneye yatırıldığı belirtildi. Silvio Berlusconi’nin yanı sıra 30 yaşındaki sevgilisi Marta Fascina ile 36 yaşındaki kızı Barbara ve 31 yaşındaki oğlu Luigi Berlusconi’nin koronavirüs testleri de pozitif çıkmıştı.

Avrupa’da vakalar yeniden yükselişte

Geçen yılın sonlarına doğru Çin’de ortaya çıkan ve şubatta İtalya’daki hızlı vaka ve ölüm artışlarıyla birden dünya gündemine oturan Kovid-19 salgınının, son dönemde Avrupa’daki gidişatı alarm vermeye başladı. Yaz öncesinde ülkeden ülkeye farklılık gösterse de uygulanan sıkı tedbirlerle kontrol altına alınan salgın eğrisi, eski kıtada ağustos ayında yeniden yükselişe geçti. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Andrea Ammon da çarşamba günü, Avrupa’da salgına ilişkin durumun neredeyse mart ortalarındaki seviyelerine döndüğünü belirterek, yetkilileri uyardı. İspanya, 488 bin 513 toplam vaka ile Avrupa’da salgının en yoğun görüldüğü ülkelerin başında geliyor. Yeni tip koronavirüs vaka sayısının artışa geçtiği diğer ülkeler ise Fransa, İtalya, Almanya, Belçika, Hırvatistan ve İngiltere. - AA

Yedi okulda karantina

Avrupa’nın pek çok ülkesinde okullar açıldı. İngiltere’de de okulların yaklaşık yüzde 40’ında eğitim başladı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, okulların açılmasının ardından vaka sayılarında 3 kat artış meydana geldiğini ve 7 okulda eğitim gören öğrencilerin evlerinde karantiya alındığını duyurdu. Yetkilier, Greater Manchester, Yorkshire, Leicestershire, Lancashire ve Buckinghamshire’daki ilk ve orta dereceli okulların virüsten etkilendiğini açıkladı. İngiltere’nin Marlow bölgesinde yer alan Sir William Borlase’in Dilbilgisi Okulu da Yunanistan’ın Zante Adası’nda düzenlenen bir partiden döndükten sonra koronavirüs testi pozitif çıkan 20 öğrenci nedeniyle okulun eğitime başlayacağı tarihin ertelendiğini duyurdu. Kuzey İrlanda’daki Queens Üniversitesi araştırmacıları, mide rahatsızlığının ve ishal ile kusmanın çocuklarda koronavirüs belirtisi olarak doğruladıklarını açıkladı.

Öğretmen ve öğrenciler sokağa çıkıyor

İtalya’da yeni tip koronavirüs salgınında perşembe günü 1397 yeni vaka kaydedildi. Ülkede günlük yeni vaka sayısı son bir haftada 5’inci kez 1000’in üstünde çıktı. Kovid-19 bulaşanların sayısı toplam 272 bin 912 oldu. Yeni vakalardaki artışın etkisiyle aktif Kovid-19 hastası sayısı da 28 bin 915’e yükseldi. Ülkede son günlerde yoğun bakımda tedavi görenlerin de sayısı yükselişe geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 507’ye yükseldi. Günlük yeni vaka sayılarındaki artışın devam ettiği ülkede, okulların açılışına ilişkin tartışmada devam ediyor. Hükümet belirlenen önlemlerle okulların 14 Eylül’de açılacağını savunurken, öğretmenler, öğrenciler ve bazı sendikalar ise okullara yönelik önlemlerdeki gecikme ve belirsizlikleri protesto için 26 Eylül’de miting yapma kararı aldı.

FESTİVALE KORONA ENGELİ

Budistler polisle çatıştı





Nepal’in Lalitpur şehrinde Kovid-19 nedeniyle Budist Tanrısı Padmapani onuruna düzenlenen Rato Machindranath Festivali için tahtadan bir aracın üzerine inşa edilen 5 kat yüksekliğindeki heykelin bir ay boyunca şehirde gezdirilmesine izin verilmedi. Budistler ise hükümetin bu kararını protesto etti. Polis protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı. Söz konusu festival kapsamında heykel, bir ay boyunca şehirde gezdiriliyordu. Yetkililer, Kovid-19 nedeniyle etkinliğin yapılmasına izin vermemişti. Nepal’de tespit edilen vaka sayısı 42 bin 877.

Yoksullara yardım eli





Bangladeş’in başkenti Dakka’da yüzlerce kişiye “Mission Save Bangladesh” (Görev Bangladeş’i kurtarmak) adlı kampanyayla toplanan yardımlar yoksullara dağtıldı. Imran Kadir, Tajdin Hasan ve Imtiaz Halim adlı 3 arkadaş, ellerindeki 20 bin Bangladeş Takası (236 dolar) ile bu kampanyayı pandeminin ilan edildiği mart ayında başlatmıştı. Kampanyaya ilk destek Bangladeşli kriket yıldızı Shakib Al Hasan’dan gelmişti. Al Hasan 2 milyon taka (24 bin dolar) yardım da bulunmuştu. 160 milyon nüfusa sahip Bangladeş’te 320 bin toplam koronavirüs vakası bulunurken, 4383 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.