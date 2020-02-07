DSÖ, bilim insanlarını topluyor

Çin Ulusal Sağlık Kurumu’nun son açıkladığı verilere göre, 65 kişi daha hayatını kaybetti. Virüs taşıdığı tespit edilenlerin sayısı ise 28 bini aştı.



Çin dışında 27 ülkede koranavirüs vakası tespit edildi. Acil durum ilan eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs salgını ile mücadele etmek için tüm dünyanın bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayarak, 675 milyon dolarlık bağış toplanması çağrısında bulundu. DSÖ Direktörü doktor Tedros Ghebreyesus, bu bağışın koronavirüs aşısını ve tedavisini araştıran doktorlara, virüsten etkilenen ülkelere ve virüsün bulaşma riskine karşı önlem almaları için Afrika ülkelerine verileceğini belirtti.









Örgüt ayrıca 11-12 Şubat’ta düzenlenecek bir konferansta yüzlerce uzmanın bir araya getirileceğini açıklandı. İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak konferansta, aşı ve ilaç çalışmalarının hızlandırılması çalışmaları görüşülecek.



4 bin ağır hasta



Çin’de ve dünyada hızla yayılan koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 3 bin 859’unun durumu ciddi olmak üzere 28 bin 18, durumu şüpheli olanların sayısı ise 24 bin 702 olarak açıklandı. Çin’de müşahede altına alınanların sayısı da 186 bin 354’e ulaştı. Ayrıca koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 21’e, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10’a yükseldi.



Bugüne kadar taburcu edilen hasta sayısı ise 1153’e ulaştı. Ülkedeki salgından dolayı son 24 saatte 65 can kaybı yaşanırken, toplam can kaybının ise 600’ü geçtiği belirtildi.



Virüsü ilk duyuran doktor Li öldü









Çin’de koronavirüs salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken doktor Li Wenliang, salgın nedeniyle hayatını kaybetti. İlk kez 2019 Aralık’ta yerel bir deniz ürünleri pazarında SARS benzeri bir virüsün ortaya çıktığını, tıp fakültesinden arkadaşlarının yer aldığı mesajlaşma grubunda duyuran Li, yeni tip koronavirüs taşıdığı teşhisiyle müşahede altında tutuluyordu. Uluslararası haber ajansı AP, Li’nin dün gece yaşamını yitirdiğini bildirdi. Vuhan polisi, söz konusu paylaşımın ardından Li hakkında “dedikodu yaymak” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.



GÜNDE 100 CENAZE



Bedenleri yakılıyor



Çin’de yaşayan insanlar için zorlu süreç devam ediyor. Yüzlerce hastayla uğraşan sağlık çalışanları ise bitkin düşmüş durumda. Hunan bölgesinde 10 gün boyunca aralıksız çalışan doktor Song Yingjie, uzun mesai sırasında aniden kalp krizi geçirip öldü.









Otoyolda insanların ateşini ölçen doktorun yorgunluğa ve strese bağlı kalp krizi geçirdiği düşünülüyor. Koronavirüs nedeniyle nefes almadan çalışan doktor, ülkede kahraman ilan edildi. Çin’de koronavirüsten ölen kişilerin bedenlerinin yakıldığı bildirildi. Virüsün yayılmaması için bu önlemin alındığı vurgulanırken günde 100 cesedin geldiği, bu nedenle işçilerin 7/24 çalıştığı, daha fazla insan gücüne ihtiyaç olduğu belirtildi. Çin’in Ningbo kentinde bir markette kasada koronavirüs hastası bir kadınla sadece 15 saniye yan yana duran 61 yaşındaki adamın virüse yakalandığı açıklandı. Yerel yetkililer, bu sırada koronavirüslü kadının ve adamın kendilerini korumak için yüz maskesi takmadığını söyledi.







Vuhan’da aralıksız çalışan doktorların yüzlerinde uzun süre takılı kalan maske nedeniyle yaralar ve izler oluştu.

‘İki ilaç’ iddiası



Britanya Tabipler Birliği eski başkanı doktor Brian Jarman, 29 Şubat’a kadar dünya genelinde 199 bin kişinin koronavirüse yakalanabileceğini iddiasında bulunurken Çinli araştırma ekibi virüsü etkili bir şekilde durduran iki ilaç geliştirdiklerini duyurdu. Changjiang Daily gazetesinin haberine göre, araştırma ekibi iki ilacın yeni koronavirüs kaynaklı pnömoni tedavi programına dahil edilmesini Ulusal Sağlık Komisyonu’na önerdi. Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’daki habere göre de Ebola ve Marburg virüsü enfeksiyonları için bir tedavi olarak geliştirilen Remdesivir adlı ilaç hastalarda kullanacak. İngiltere’deki Imperial College London’dan bilim insanları ise koronavirüse karşı ürettikleri aşının haftaya hayvanlar üzerinde deneneceğini açıkladı. İtalya’daki Milano Üniversitesi bulaşıcı hastalıklar uzmanı Massimo Galli ise koronavirüse karşı kesin bir tedavi bulunabilmesi için çok erken bir safhada bulunulduğu iddiasında. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko da aşı geliştirme sürecinin kolay olmadığını belirterek “Aşının geliştirilmesi 8-10 ay sürebilir. Klinik deneylerin henüz yapılmadığı ilk aşamadayız” dedi. Rusya’nın Çin Guangzhou Konsolosluğu, ortak aşı çalışmaları için virüsün genomunun Pekin’den Moskova’ya gönderildiğini açıklamıştı.