MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri DSÖ: COVAX ile yoksul ülkelere şubatta aşıları göndermeye başlayabiliriz
ABONE OL
22.01.2021 - 23:30 | | AA

DSÖ: COVAX ile yoksul ülkelere şubatta aşıları göndermeye başlayabiliriz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında şubatta düşük ve orta gelirli 92 ülkeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını dağıtmaya başlayabileceklerini bildirdi.

DSÖ: COVAX ile yoksul ülkelere şubatta aşıları göndermeye başlayabiliriz

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferansla basın toplantısı düzenledi. 

"Aşılar, hepimize salgını sona erdirme ve küresel ekonomiyi iyileştirme umudunu veriyor." diyen Ghebreyesus, dünyadaki aşı çalışmalarının tüm ülkelerde eşgüdümlü yapılması gerektiği mesajını verdi.

Ghebreyesus, Kovid-19 aşılarının dünyanın en yoksul ülkelerine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefleyen COVAX girişiminin önemine işaret etti. 

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile COVAX'ın 40 milyon doz aşı için anlaşmaya vardığını aktaran Ghebreyesus, 2021'in ilk çeyreğinde COVAX'ın 150 milyon doz Kovid-19 aşısını tedarik edeceğini kaydetti. 

Ghebreyesus, her iki anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, COVAX kapsamında şubatta fakir ülkelere aşı sevkiyatı yapmaya başlanabileceğini ifade etti. 

DSÖ Genel Direktörü, COVAX'ın yıl sonuna kadar dünya genelinde 2 milyar doz Kovid-19 aşısı dağıtma hedefinde emin adımlarla ilerlediğinin altını çizdi. 

"AŞILARA ERİŞİM İÇİN DEV BİR ADIM" 

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) Üst Yöneticisi Dr. Seth Berkley, "Bu anlaşmalar sadece COVAX açısından önemli değil, aşılara eşit erişim için ileri doğru atılmış dev bir adım ve bu salgını yenmek için küresel mücadelenin önemli bir parçası. Her yer güvende olursa ancak o zaman güvende olacağız." ifadesini kullandı. 

DSÖ, GAVI ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonunca (CEPI) yürütülen ortak girişimle nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı. 

Örgüt, şimdiye kadar COVAX programı kapsamında "düşük ve orta gelirli" 92 ülkeden hiçbirine aşı gönderilmediğini bildirmişti. 

GAVI'ye göre, "zengin ülkelerin aşı stokçuluğuna başlaması" gerek DSÖ'yü gerek COVAX'tan aşı bekleyen 92 ülkeyi zor durumda bırakmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okul nakil işlemleri açıldı 2021! MEB nakil ve geçiş işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

Okul nakil işlemleri açıldı 2021! MEB nakil ve geçiş işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı

Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet