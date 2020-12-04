MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri DSÖ'den ''pandemi sonrası dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'' uyarısı
ABONE OL
04.12.2020 - 20:02 | | AA

DSÖ'den ''pandemi sonrası dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını birinci yılına yaklaşırken dünyanın tünelin sonunda ışık gördüğünü ancak yoksulluk ve açlığın aşısı olmadığı için pandemiden sonra daha zorlu sorunların beklediği uyarısında bulundu.

DSÖ'den ''pandemi sonrası dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'' uyarısı

 

Ghebreyesus, BM Genel Kurulunda düzenlenen Kovid-19 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ''Zengin ve güçlü ülkelerin aşı izdihamında fakir ülkelerin ezilmesine müsaade edemeyiz.'' dedi. 

Salgının üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini ve ''tünelin sonundaki ışığın daha parlak hale geldiğini'' belirten Ghebreyesus, pandemiden sonra ise dünyayı daha zorlu sorunların beklediği uyarısında bulundu. 

Ghebreyesus,''Yoksulluk ve açlığın aşısı yok, eşitsizliğin ve iklim değişikliğinin aşısı yok." diye konuştu.. 

Pandeminin küresel bir kriz olduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, çözümün de adil ve küresel olması çağrısı yaptı.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mardin'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Mardin'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

SON DAKİKA || 4 Aralık koronavirüs tablosu vaka sayısı-ölü sayısı bugünkü son durum paylaşıldı! Türkiye korona tablosu ayrıntıları belli oldu!

SON DAKİKA || 4 Aralık koronavirüs tablosu vaka sayısı-ölü sayısı bugünkü son durum paylaşıldı! Türkiye korona tablosu ayrıntıları belli oldu!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet