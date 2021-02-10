DSÖ'den son dakika aşı kararı! Herkesi ilgilendiriyor...

Dünya Sağlık Örgütü, aşının tüm yaş gruplarındaki yetişkinler için kullanılması yolunda tavsiye kararı alırken, dozlar arasında ise ideal olarak 8-12 hafta boşluk bırakılması gerektiğini belirtti.

Almanya, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç, İspanya, Macaristan ve İtalya, Oxford/AstraZeneca aşısını 65 yaş üstünde kullanmama kararı almıştı.

AB'NİN İLAÇ AJANSI, RUS AŞISI İÇİN ONAY BAŞVURUSU YAPILDIĞINI YALANLADI

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının AB'de kullanımının onaylanması için başvuru yapılmadığını duyurdu.

EMA, Spuitnik V aşısı için onay başvurusu yapıldığına dair özellikle Rus basınında çıkan haberleri yalanladı.

EMA'dan yapılan açıklamada, bugüne kadar Sputnik V için pazar onayı veya ön değerlendirme başvurusu yapılmadığı belirtilerek, "Aşıyı geliştirenler, EMA'dan bilimsel yönlendirme ve güncel mevzuatla ilgili bilgi sağlayan bilimsel tavsiye almıştır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, EMA'nın sıradaki adımları belirlemek için aşıyı geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Merkezi ile diyalog ve iş birliği içinde olduğu kaydedildi.

Rusya'nın, aşının EMA tarafından ön değerlendirmeye alınması konusunda ilgilerini ifade ettikleri belirtilen açıklamada, onay veya ön değerlendirme başvurusu aldıklarında bunun duyurulacağı bildirildi.

ABD'DE HER 3 KİŞİDEN BİRİ KOVİD-19 AŞISI OLMAK İSTEMİYOR

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, ülkede her 3 kişiden birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak istemediğini ortaya koydu.

AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezince yapılan ankete göre, Amerikalıların yüzde 15'i "kesinlikle", yüzde 17'si "muhtemelen" aşı yaptırmak istemiyor.

Aşı olmak istemeyenlerin önemli bir kısmı ise aşının güvenliği ve etkisi konusunda şüpheli olduklarını ifade ediyor.

28 Ocak-1 Şubat'ta yapılan söz konusu ankete, ülke nüfusunu temsil eden 1055 yetişkin katıldı.

"Gerçek etki görmek için nüfusun büyük kısmını aşılamamız gerekiyor"

Uzmanlar, kitle bağışıklığı için nüfusun yüzde 70 ila 85'inin aşılanması gerektiğine işaret etti.

Harvard Üniversitesinden Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı William Hanage, "Salgında gerçek bir etki görmek için önce nüfusun büyük bir kısmını aşılamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülkede Kovid-19 aşısının ilk dozunu olanların sayısı 33 milyona yaklaşırken, her iki dozu alanların sayısı da 9,8 milyona ulaştı.

AB'DEN UKRAYNA'YA KOVİD-19 AŞISI DESTEĞİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Ukrayna'ya Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında şubat ayında 170 bin Pfizer aşısı göndereceklerini, yılın ilk yarısında da Ukrayna'ya 2,3 milyon AstraZeneca aşısı sağlayacaklarını bildirdi.

Dombrovskis ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Brüksel'de gerçekleştirdikleri görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AB'nin Ukrayna'ya siyasi, mali ve teknik destek vermeye devam ettiğine işaret eden Dombrovskis, ülkeye salgın nedeniyle de ilave yardım sağladıklarını kaydetti.

Dombrovskis, Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla Ukrayna'ya 190 milyon avro mali destek verdiklerini hatırlattı.

Ukrayna'ya Kovid-19 aşı tedariki konusunda yardım ettiklerini belirten Dombrovskis, "Çeşitli seçenekleri değerlendiriyoruz. Ukrayna'ya Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında şubat ayında 170 bin Pfizer aşısı göndereceğiz. Yılın ilk yarısında da Ukrayna'ya 2,3 milyon AstraZeneca aşısı sağlayacağız." diye konuştu.

Dombrovskis, AB alım anlaşmalarının, bu aşıların kar etmeden başka ülkelere satılmasına izin verdiğini, bu kapsamda Polonya'nın 1,3 milyon AstraZeneca aşısını Ukrayna'ya satacağını, AB Komisyonu'nun da bu işleme destek sağlayacağını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'da özellikle aşı konusunda dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğünü aktaran Dombrovskis, bu konuda da ülkeye destek sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Dombrovskis, Ukrayna'nın siyasi ve ekonomik reformları sürdürmesi gerektiğini, özellikle iş çevresinin geliştirilmesi için yolsuzlukla mücadele konusundaki yasal düzenlemelerin önemli olduğunu vurguladı.

AB ve Ukrayna'nın yarın Brüksel'de Ortaklık Konseyi toplantısı yapacaklarını belirten Dombrovskis, burada ikili ilişkileri geliştirmek üzere çeşitli siyasi ve ekonomik konuların ele alınacağını bildirdi.

"Ticareti daha da serbestleştirmeyi ve ekonomileri daha da yakınlaştırmayı amaçlıyoruz"

Ukrayna Başbakanı Şmıgal da AB ve Ukrayna arasında ticareti daha da serbestleştirmeyi ve ekonomileri daha da yakınlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Karşılıklı ticareti ve yatırımları arttırmak istediklerini ifade eden Şmıgal, Avrupa yanlısı reformları sürdürdüklerini aktardı.

Şmıgal, yolsuzlukla sistemik biçimde mücadele ettiklerini, bu alanda yeni kurumlar kurduklarını ve yasal düzenlemeler hayata geçirdiklerini, 2021 yılında da bu alanda yeni adımlar atacaklarını anlattı.

Ukrayna topraklarının Rusya tarafından işgal altında olduğunu belirten Şmıgal, bu nedenle AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları uzatmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.