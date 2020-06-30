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30.06.2020 - 22:29 | | AA

Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 10 milyon 500 bini aştı

Dünya genelinde corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 10 milyon 500 bini geçti.

Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 10 milyon 500 bini aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Kovid-19'a yakalananların sayısı 10 milyon 505 bin 399’a ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 2 milyon 702 bin 415 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Brezilya (1 milyon 383 bin 678), Rusya (647 bin 849), Hindistan (585 bin 220), İngiltere (312 bin 654), İspanya (296 bin 351), Peru (282 bin 365), Şili (279 bin 393), İtalya (240 bin 578), İran (227 bin 662), Meksika (220 bin 657) ve Pakistan (209 bin 337) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı ise 199 bin 906’ya ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Almanya (195 bin 565), Suudi Arabistan (190 bin 823), Fransa (164 bin 801), Bangladeş (145 bin 483), Güney Afrika (144 bin 264), Kanada (104 bin 144), Katar (96 bin 88), Kolombiya (95 bin 43), Çin (83 bin 531), İsveç (67 bin 667), Mısır (66 bin 754), Arjantin (62 bin 268), Belarus (62 bin 118) Belçika (61 bin 427), Ekvador (56 bin 432), Endonezya (56 bin 385) ve Hollanda (50 bin 273)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 510 bin 874 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 5 milyon 727 bin 661 kişi iyileşti, halen 4 milyon 266 bin 864 hasta tedavi görüyor

Bakan Ersoy, "Kamyon Tiyatrosu"nu Ankara'dan uğurladıKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " 'Kamyon Tiyatrosu'nu, ilk turne durağı olan Erzincan’a bugün uğurluyoruz. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri olmak üzere 25 il ve 57 ilçede 50 gün sürecek turneye çıkacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon tiyatrolarımız ağırlıklı olarak çocuk oyunlarını içeren performanslarını sergileyecekler." ifadesini kullandı.
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