Kovid-19 gÃ¶rÃ¼len Ã¼lke ve bÃ¶lgelerdeki vakalara iliÅŸkin gÃ¼ncelÂ verilerin derlendiÄŸi "Worldometer" internet sitesine gÃ¶re, dÃ¼nya genelinde virÃ¼sÂ nedeniyle 1 milyon 114 bin 700 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Vaka sayÄ±sÄ±, dÃ¼nyaÂ genelinde 39 milyon 964 bin 70'e Ã§Ä±karken virÃ¼s saptanan 29 milyon 891 bin 357Â kiÅŸi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu. AyrÄ±ca tedavisi devam eden 8 milyon 958 bin 13 vakaÂ bulunuyor.

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En fazla vaka ve Ã¶lÃ¼mÃ¼n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ABD'de 8 milyon 342 bin 665 kiÅŸideÂ Kovid-19 tespit edildi, salgÄ±n nedeniyle 224 bin 282 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â ABD'nin yanÄ± sÄ±ra vaka sayÄ±larÄ± 300 bini geÃ§en Ã¼lkeler ÅŸÃ¶yle:

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"Hindistan (7 milyon 494 bin 551), Brezilya (5 milyon 224 bin 362),Â Rusya (1 milyon 384 bin 235), Ä°spanya (982 bin 723), Arjantin (979 bin 119),Â Kolombiya (952 bin 371), Fransa (867 bin 197), Peru (865 bin 549), Meksika (847Â bin 108), Ä°ngiltere (705 bin 428) GÃ¼ney Afrika (702 bin 131), Ä°ran (526 binÂ 490 ), Åžili (490 bin 3), Irak (423 bin 524), Ä°talya (402 bin 536), BangladeÅŸ (387Â bin 295), Almanya (361 bin 733), Endonezya (357 bin 762), Filipinler (354 binÂ 338), TÃ¼rkiye (345 bin 678), Suudi Arabistan (341 bin 854), Pakistan (323 bin 19)Â ve Ä°srail (302 bin 832)."

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Â ABD'nin yanÄ± sÄ±ra Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 10 bini geÃ§en Ã¼lkeler ise ÅŸÃ¶yleÂ sÄ±ralandÄ±:

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"Brezilya (153 bin 690), Hindistan (114 bin 64), Meksika (86 bin 59),Â Ä°ngiltere (43 bin 579), Ä°talya (36 bin 474), Ä°spanya (33 bin 775), Peru (33 binÂ 702), Fransa (33 bin 392), Ä°ran (30 bin 123), Kolombiya (28 bin 803), ArjantinÂ (26 bin 107), Rusya (24 bin 2), GÃ¼ney Afrika (18 bin 408), Åžili (13 bin 588),Â Endonezya (12 bin 431), Ekvador (12 bin 357), BelÃ§ika (10 bin 392) ve IrakÂ (10,198)."