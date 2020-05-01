MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'nden sosyal medyada Türkiye paylaşımı
ABONE OL
01.05.2020 - 14:28 | | DHA

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'nden sosyal medyada Türkiye paylaşımı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus, DSÖ'nün video konferans yönetimiyle yapılan bilgilendirme toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı retweet ederek tüm takipçilerine duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'nden sosyal medyada Türkiye paylaşımı

DSÖ'nün video konferans yönetimiyle yapılan bilgilendirme toplantısında bir sunum yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesini anlattı. Türkiye'nin DSÖ'nün önerdiği algoritmayı değil, kendi geliştirdiği tedavi algoritmalarını kullanarak başarı sağladığını aktaran Koca'nın sunumu katılımcılardan ilgi gördü. Bakan Koca, Türkiye'nin dünyadan farklı olarak başarıyla uyguladığı filyasyon, erken dönemde ilaç kullanımı, yüksek akımlı oksijen, geç entübasyon gibi protokollerle tedavide başarılı sonuçlar aldıklarını, zatürreye dönüşün azaldığını, ölüm oranının düşük kaldığını ve vaka artışının da yavaşladığını ifade etti.

Toplantı sonunda Türkiye'nin sunumunu isteyen Genel Direktör Ghebreyesus, gece saatlerinde de sosyal medya hesabında Bakan Kocanın paylaşımına yer verdi. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Koca'nın "DSÖ Genel Direktörü Sn. Dr. Tedros Başkanlığında yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, COVID-19'la mücadelemizin sonuçlarını sunduk. Salgına yaklaşım stratejimizi, elde ettiğimiz başarıları ve tecrübelerimizi katılımcı ülkelerle paylaştık. Türkiye'nin sunumu ilgi gördü" paylaşımını retweet ederek tüm takipçilerine duyurdu.

Twitter hesabında ilk kez Türkçe bir paylaşıma yer veren Ghebreyesus, aynı zamanda Bakan Koca'yı takibe aldı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktöründen sosyal medyada Türkiye paylaşımı

Devrilen traktörün altında can pazarıHakkari'nin Yüksekova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Haşim Çayır ile eşi Gülendam Çayır yaralandı. Traktörün altında sıkışan Haşim Çayır, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

6 Kişi konusu nedir? 6 Kişi oyuncuları kimler?

6 Kişi konusu nedir? 6 Kişi oyuncuları kimler?

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Son dakika! İntihar ettiği söylenen iş adamını 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Son dakika! İntihar ettiği söylenen iş adamını 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Sıradaki Haber