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12.11.2020 - 08:56 | | AA

Dünya şokta! Salgında üçüncü dalga riski

Japonya'da Kovid-19 salgınında ekimden beri üçüncü dalganın ülkeyi etkisi altına aldığı bildirildi.

Dünya şokta! Salgında üçüncü dalga riski

Japonya Tıp Federasyonu (JMA) Başkanı Nakagawa Toşio, düzenlediği basın toplantısında, "Ülke geneli yeni vaka artış hızı geçen aydan bu yana, Hokkaido dahil, yeniden yükseliş gösteriyor ki bunun üçüncü dalga olduğunu düşünebiliriz." dedi.

Sağlık altyapısının önemine dikkati çeken Nakagawa, "Artış bu şekilde sürerse sağlık sistemi zorlanacak. Kovid-19 en yakın zamanda kontrol altına alınmalı." diye konuştu.

Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 112 bin 880’e, ölü sayısı 1876’ya yükseldi. Vaka sayısı Tokyo’da 33 bin 377’ye, Osaka’da 14 bin 376’ya, Kanagawa’da 9 bin 603’e çıktı.

 

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