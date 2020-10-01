DÃ¼nyada AIDS'ten tamamen iyileÅŸen ilk kiÅŸi olarak bilinen Timothy Ray Brown (54) tekrar eden lÃ¶semiye karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadeleyi kaybederek, hayata veda etti.Â

Berlin HastasÄ± olarak da bilinen Brown, 2008'de kemik iliÄŸi nakli yapÄ±lmÄ±ÅŸ veÂ tedavi sonrasÄ± HIV virÃ¼sÃ¼nden kurtulan ilk kiÅŸi olarak tarihe geÃ§miÅŸti.

UluslararasÄ± AIDS Organizasyonu (IAS) BaÅŸkanÄ± Adeeba Kamarulzaman, "Timothy'nin eÅŸi Tim'e, ailesi ve dostlarÄ±na taziyelerimizi gÃ¶nderiyoruz. Bilim insanlarÄ±na HIV iÃ§in bir tedavinin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸuna dair konseptin kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§tÄ±klarÄ± iÃ§in Timothy ve doktoru Gero Hutter'a minnettarÄ±z" dedi.