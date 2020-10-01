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01.10.2020 - 10:21 |

Dünyada AIDS'ten tamamen iyileÅŸen ilk hasta lösemiye yenik düÅŸtü

DÃ¼nyada AIDS'ten tamamen iyileÅŸen ilk kiÅŸi olarak bilinen Timothy Ray Brown (54), tekrar eden lÃ¶semiye karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadeleyi kaybetti.Â

Dünyada AIDS'ten tamamen iyileÅŸen ilk hasta lösemiye yenik düÅŸtü

DÃ¼nyada AIDS'ten tamamen iyileÅŸen ilk kiÅŸi olarak bilinen Timothy Ray Brown (54) tekrar eden lÃ¶semiye karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadeleyi kaybederek, hayata veda etti.Â 

Berlin HastasÄ± olarak da bilinen Brown, 2008'de kemik iliÄŸi nakli yapÄ±lmÄ±ÅŸ veÂ tedavi sonrasÄ± HIV virÃ¼sÃ¼nden kurtulan ilk kiÅŸi olarak tarihe geÃ§miÅŸti.

UluslararasÄ± AIDS Organizasyonu (IAS) BaÅŸkanÄ± Adeeba Kamarulzaman, "Timothy'nin eÅŸi Tim'e, ailesi ve dostlarÄ±na taziyelerimizi gÃ¶nderiyoruz. Bilim insanlarÄ±na HIV iÃ§in bir tedavinin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸuna dair konseptin kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§tÄ±klarÄ± iÃ§in Timothy ve doktoru Gero Hutter'a minnettarÄ±z" dedi.

Motosiklet kazalarÄ± güvenlik kamerasÄ±na böyle yansÄ±dÄ±Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde dün meydana gelen motosiklet kazalarÄ±nda sürücüler ölümden döndü. E-5 üzerinde meydana gelen kaza sonrasÄ± olaya sebebiyet veren otomobil sürücüsünün vurdumduymaz tavÄ±rlarÄ± insanlÄ±k ölmüÅŸ dedirtirken, baÅŸka bir kazada ise sürücü metrelerce savrularak park halindeki bir araba vurarak durabildi. Kazalar ise güvenlik kameralarÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±.
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