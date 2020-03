Dünyayı sarsan Kovid-19! Salgının merkezi Avrupa!

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında can kaybı 5 bin 416’ya yükseldi, vaka sayısı da 140 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa’nın artık salgının merkez üssü haline geldiğini söyledi. Ghebreyesus, DSÖ’nün Cenevre’deki merkezinde düzenlediği toplantıda, “Çin hariç dünyanın geri kalanından bildirilen daha fazla vaka ve ölüm sayılarıyla Avrupa artık Kovid-19 pandemisinin merkez üssü haline geldi” dedi. Can kaybının 5 bini geçmesini bir dönüm noktası olarak değerlendiren Ghebreyesus, Kovid-19 pandemisinin her ülkede patlak verebileceğini söyledi.



İtalya yardım istedi



Kovid-19 vakaları Avrupa ülkelerinde artmaya devam ederken, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla ülkeler de yeni tedbirler alıyor. Ancak buna rağmen ne ölü sayısı ne de bulaşma hızı durdurulamıyor. Olağanüstü günler geçiren İtalya’da Kovid-19 vaka sayısı 17 bin 660’a, ölü sayısı ise 1266’ya yükseldi. Salgın tablosunun ağırlaşması ülkede ilave tedbirlerin alınmasını da gündeme getirdi. İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, “Eğer istediğimiz sonuçlar olmazsa, ihtiyaç olması halinde daha cesaret gerektiren kararlar alabiliriz” dedi. Çin, bu salgından kendisinden sonra en çok etkilenen ülke İtalya’ya teknik destek ekibi ve 31 tonluk tıbbi yardım malzemesi ve 9 doktor gönderdi. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ülkesinde salgınla alakalı Avrupa Birliği’nden yardım istedi ve “İtalya’nın koronavirüsün yayılmasına karşı olan deneyimi muhtemelen AB’nin tüm ülkeleri için yararlı olacaktır. Bu nedenle, haklı olarak, en azından ortak çıkar çerçevesinde, dayanışma girişimlerinin engellenmemesini bekliyoruz” dedi.

İspanya’da can kaybı 133

Salgının çok ciddi boyutlara ulaştığı İspanya’da ölü sayısı 133’e, vaka sayısı 5232’ye çıktı. İspanya Başbakanı Pedro, ülke genelinde 15 gün “olağanüstü hal” ilan etti. Vakaların en yaygın olduğu Madrid’de okul ve üniversitelerde eğitime ara verildi, müze, tiyatro ve sosyal merkezler kapatıldı. Ayrıca Madrid’deki Ulusal Mahkeme tüm duruşmaların ertelendiğini duyurdu.



Salgının hızla yayıldığı Fransa’da ise can kaybı 79’a ulaştı. Ülkede vaka sayısı ise 3 bin 611 olarak açıklandı.

İngiltere’de de tehlike



Kovid-19’un yayılmasının kontrol altına alınamadığı İngiltere’de mücadele planında ikinci aşamaya geçilirken ülkede 590 olarak açıklanan vaka sayısının gerçekte 5-10 bin arasında olabileceği tahmin ediliyor. 8 kişinin yaşamını yitirdiği İngiltere’de Başbakan Boris Johnson başkanlığında toplanan hükümetin acil durum komitesi, 4 aşamalı mücadele planında ikinci aşamaya geçilmesine karar verdi. Johnson, vaka sayısının keskin bir şekilde artacağını söyledi ve “Daha birçok aile, vadeleri dolmadan sevdiklerini kaybedecek” dedi.



İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in tüm programları ve Galler Prensi Charles’ın Bosna Hersek, Ürdün ve Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretler iptal edildi. Ayrıca, mayıs ayında yapılması planlanan yerel seçimler ile nisanda yapılacak Londra Maratonu da ertelendi.



Bolsonaro bilmecesi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolso-naro’nun Kovid-19 testinin pozitif olduğu açıklandı. Ancak haberleri yalanlayan Jair Bolsonaro, Twitter’dan yaptığı açıklamada test sonuçlarının negatif çıktığını aktararak, “Medyada çıkan sahte haberlere inanmayın” dedi. Bolsonaro, Kovid-19 salgınını “bir aldatmaca” olarak değerlendirmişti. 21 Mart’ta 65 yaşına girecek olan Bolsonaro’nun yeni tip koronavirüsün etkilediği yaşı riskli grupta bulunuyor. Bolsonaro 7 Mart’ta ABD Başkanı Trump’la Florida’da görüşmüştü.



Trump ‘ulusal acil durum’ ilan etti



ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında “Resmi olarak ulusal acil durum ilan ediyorum” diyerek 50 milyar dolara kadar acil durum fonunun erişime açılacağını kaydetti. “Kovid-19 ile ilgili farklı bir safhaya geçtik” diyen Trump, bazı Avrupa ülkeleri ile seyahati yasaklamanın isabetli bir karar olduğunu belirterek, “İngiltere’yi de bu listeye alabiliriz” dedi. Trump, “Herkes virüs taşıyıcısı olabilir. Önümüzdeki 8 hafta oldukça önemli” uyarısını yaptı. Petrol fiyatlarındaki düşüşü avantaja çevireceklerini kaydeden Trump, “Enerji Bakanına, ABD stratejik rezervleri için gayet iyi fiyata büyük ham petrol alınması için talimat verdim” dedi. Geçen hafta bir araya geldiği Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun virüs iddiaları ile gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Trump, “Endişeli değilim. Herhangi bir hastalık belirtim yok” dedi. Yakın çevresindeki virüs vakaları nedeniyle test yaptırıp yaptırmayacağı tartışılan Trump, “Büyük ihtimalle virüs testi yaptıracağım. Şu anda bir program üzerine çalışıyoruz” dedi.



İran sokakları boşaltılıyor



İtalya’dan sonra salgının ciddi boyutlara ulaştığı İran’da Kovid-19 salgınında 85 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 514’e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 11 bin 364’e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısının 3529 kişi olduğu ifade edildi. İran Genelkurmay Başkanlığı, Kovid-19 mücadele kapsamında çarşı, pazar, alışveriş merkezleri ile sokak ve caddeleri 24 saat içinde boşaltacaklarını açıkladı. Bakıri, tüm İranlıların 10 gün içinde sağlık kontrolünden geçirileceğini ve şüphelilerin tedavi altına alınacağını belirtti. İranlı yetkili, bunun için ülke genelinde 1000 sağlık merkezinin oluşturulacağını ve muayenelerin klinik ortamında yapılacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif “ACİL” başlığı ile sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunarak, yardım listesi yayımladı.



Virüsü kim yaydı?



Çin Dışişleri Bakanlığı geçen günlerde yaptığı açıklama ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kovid-19’u “Vuhan virüsü” diye tanımlamasına tepki göstermişti. Çin Dışişleri sözcülerinden Zhao Lijian da “Virüsü Çin’e getirenin ABD ordusu” olduğunu öne sürdü. ABD’yi şeffaf olmamakla suçlayan Lijian, “ABD’de ‘Sıfırıncı hasta’ nerede? Kaç kişi enfekte oldu? Virüsü Vuhan’a getiren ABD olabilir” dedi. ABD, Çinli yetkililerin iddiası üzerine Çin’in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai’yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Amerikan medyasında yer alan ve adının açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırılan haberlerde, söz konusu yetkilinin ağzından, “Büyükelçi, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Kovid-19’la ilgili açıklaması üzerine çağrıldı” ifadesine yer verildi.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ve CDC’nin kilit isimleri ABD Kongresi’nde ifade verdi. Testlerin yetersiz kaldığı belirten Redfield, ABD’de grip salgınında öldüler” diye kayda geçirilen kişilerin bazılarına yapılan testlerde Kovid-19’un pozitif çıktığını söyledi.

Çin’de tek haneye indi



Virüsün açık ara farkla en fazla sayıda bulaştığı ülke olan Çin, ocak önlemler almaya başladı. Şubattan bu yana salgının hızını azaltan Çin bunu 60 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi karantinaya alarak başardı. İş yerleri, okullar, ibadethaneler, toplu taşıma sistemleri ve çok sayıda kurumun kapatıldığı ülkede can kaybı 3179’a, vaka sayısı da 80 bin 813’e çıktı. Ülkede son haftalarda hızla gerileyen can kaybı ve yeni vaka rakamları tek haneye indi. Son 24 saatte salgın nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 8 yeni Kovid-19 vakası saptandı.



Her yerde panik!



Dünya genelinden salgınla mücadele kapsamında organizasyonlar iptal edilirken, ülkeler önlemlerini artırdı. İşte virüsle ilgili son gelişmeler:



Kendini karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşinde Sopnie Gregoire Trudeau’da Kovid-19 testi pozitif çıktığı duyuruldu.



Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton’un Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakanın geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve başdanışmanı Ivanka Trump’la buluştuğu ortaya çıktı.



Vaka sayısının 190’a ulaştığı Yunanistan’da Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças’ın eşinde koronavirüs tespit edildi.



Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin’in koronavirüs testine girmeyi kabul etmediğini duyurdu.



İsviçre’nin Cenevre kentinde 32 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. İsviçre’de ilk kez bu yaşta bir kişinin koronavirüsten öldüğüne dikkati çekildi. Vaka sayısı bin 1125’e, ölü sayısı 7’ye yükseldiği ülkede okullar tatil edildi.



Kosova, Gabon, Gine, Kenya, Etiyopya, Gana, Venezuela ve Kazakistan’da ilk vakalar tespit edildi. Uruguay’da, ilk vakalanın görüldüğü açıklandı. 3-6 Mart tarihlerinde İtalya’nın Milan kentinden gelen 4 kişide Kovid-19 tespit edildi.



Bulgaristan’da 13 Nisan’a kadar “olağanüstü hal” ilan edildi. Karantina kurallarına uymayanlara 5 yıla kadar hapis ve 25 bin euro’ya kadar para cezası verilmesi kararlaştırıldı.



Slovenya’da ‘epidemi durumu’ ilan edildi ve 2 hafta eğitime ara verildi. Belçika’da okullar 3 Nisan’a kadar tatil edildi. Vaka sayısının 112 olduğu Portekiz, “acil durum” ilan etti. Ülkede, tüm okullar 9 Nisan’a kadar kapatıldı.



Vatikan, Roma’daki bütün Katolik kiliselerinin kapatılacağını duyurdu.



Ukrayna’da ilk ölüm gerçekleşti.



Hindistan’da bir kişi virüs nedeniyle öldü. Mekke’den dönen 79 yaşındaki adamın öldüğü duyuruldu. Sudan’da da ilk ölüm gerçekleşti.



İran, Irak ve Kuveyt’te cuma namazı kılınmadı.



Nepal hükümeti, Everes Dağı’nın ‘kapatıldığını’ duyurdu.



Ermenistan Merkez Bankası, banknotların yenileriyle değiştirileceğini açıkladı.



Virüsten 2745 kişinin etkilendiği 6 kişinin de öldüğü Almanya, araçtan ayrılmadan koronavirüs testi yapılan istasyonları devreye soktu. Testten geçenler evine gidiyor ve 24 saat içinde sonuçlar kendisine bildiriliyor.



Dünya Turizm Konseyi, dünya çapında turizm ile bağlantılı 50 milyon çalışanın işlerinin risk altında olduğunu duyurdu.



Çöp çatan platformu Tinder, “Tinder yeni insanlarla tanışmak için harika bir yer. Eğlenmeye devam etmenizi istiyoruz ama kendinizi koronavirüsten korumanız bizim için daha önemli” uyarısı yayınladı.