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14.03.2020 - 18:15 | | AA

Endonezya Ulaştırma Bakanı Sumadi'de corona virüs tespit edildi

Endonezya Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi’de corona virüs saptandı.

Endonezya Ulaştırma Bakanı Sumadi'de corona virüs tespit edildi

Republika gazetesinin haberine göre, Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, yapılan test sonuçlarında Ulaştırma Bakanı Sumadi’de Kovid-19'a rastlandığı belirtildi. Sumadi’nin tedavisinin başkentteki Gatot Subroto Askeri Hastanesi’nde sürdüğü ifade edilen açıklamada, Bakan'ın durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Ülkede vaka sayısı 96’ye yükseldi

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, 27 yeni vaka ile Kovid-19 bulaşanların sayısının 96 olduğunu aktardı. Yurianto, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 5’e yükseldiğini kaydetti.

 

Marmaris'te sahiller güneşli havada dolduMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde güneşli havayı görenler, sahillere akın etti. Plaj ve sahil yürüyüş yollarındaki insan yoğunluğu göze çarptı.
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