MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ermenistan askerleri Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtı!
ABONE OL
30.09.2020 - 12:56 |

Ermenistan askerleri Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtı!

Azerbaycan, Ermenistan'a karşı başlattığı harekatta Türk yapımı Bayraktar SİHA'ları etkin bir şekilde kullanıyor. Cephedeki Ermeni askerler ise SİHA'ları etkisiz hale getirmek için yerden ateş açsalar da atılan bombalar karşısında çaresiz kalıyorlar.

Ermenistan askerleri Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtı!

Ermenistan'ın geçtiğimiz pazar günü Azerbaycan topraklarına düzenlediği saldırı sonucunda kardeş ülke Azerbaycan önce karşılık verdi ardından da topraklarını kurtarmak için karşı harekat başlattı. Bu harekatta kullanılan Bayraktar SİHA'ya karşı Ermeni askerleri ise çaresiz kalıyor. O anlar cephe hattında çekilen görüntülere yansıdı.

SESİNDEN TANIDILAR

Görüntülerde kamera önce havayı ve duyulan sesi kaydediyor. Videoyu çeken Rus gazeteci de duyduğu sesten bunun bir Bayraktar SİHA olduğunu söylüyor.

ÇARESİZCE ATEŞ AÇTILAR AMA ETKİLİ OLMADI

Görüntülerin devamında ise Ermeni askerler, Bayraktar SİHA'yı etkisiz hale getirmek için rastgele havaya ateş açıyor. Ancak SİHA bunlardan hiçbir şekilde etkilenmiyor ve mühimmatlarını bırakarak görevini başarılı bir şekilde tamamlıyor.

    MSB'den flaş Ermenistan paylaşımı! Tüm dünyanın gözü önünde...Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından son dakika açıklaları yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada, Hocalı'da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'ın bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef aldığı belirtildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sokak ortasında taciz edilen Dilan, karşı koyunca tekme tokat dövüldü

    Sokak ortasında taciz edilen Dilan, karşı koyunca tekme tokat dövüldü

    Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

    Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Son dakika! Bakanlık açıkladı: Şehiriçi toplu taşımada yeni koronavirüs kararı!

    Son dakika! Bakanlık açıkladı: Şehiriçi toplu taşımada yeni koronavirüs kararı!

    Sıradaki Haber