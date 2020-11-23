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23.11.2020 - 20:38 | | AA

Ermenistan askerlerinin Karabağ'da döşediği mayın patladı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Dağlık Karabağ'da mayının patlaması sonucu 1 Azerbaycan askerinin şehit olduğu ve bölgede geçici görevli 1 Rus askerinin yaralandığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin Karabağ'da döşediği mayın patladı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

 

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dağlık Karabağ'ın Sukavuşan bölgesinde cenaze arama çalışmaları esnasında mayın patladı. 

Patlamada, 1 Azerbaycan askeri şehit olurken, bölgede geçici görevli 1 Rus askeri, 4 Ermeni güvenlik görevlisi yaralandı. 

Rus askerinin başkent Bakü'deki hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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