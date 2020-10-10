MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ermenistan ateşkesi bozdu, Azerbaycan anında vurdu
ABONE OL
10.10.2020 - 13:14 | | AA

Ermenistan ateşkesi bozdu, Azerbaycan anında vurdu

Azerbaycan ordusunun, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha ettiği bildirildi.

Ermenistan ateşkesi bozdu, Azerbaycan anında vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, zırhlı araçların nokta atışıyla tek tek imha edildiği görülüyor.

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girmişti.

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun ateşkesi alenen ihlal ettiğini duyurmuştu.

Esenyurt'ta feci kaza! 1 yaralıEsenyurt, TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, arkadan gelen sürücü kazadan son anda refleksi ile kurtuldu. Feci kaza, arkadan gelen otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversiteler ne zaman açılacak 2020? Üniversiteler hangi tarihte açılıyor?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2020? Üniversiteler hangi tarihte açılıyor?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

12 Ekim Pazartesi günü kaçıncı sınıflar okula gidecek? Okullar ne zaman, kimler için açılıyor?

12 Ekim Pazartesi günü kaçıncı sınıflar okula gidecek? Okullar ne zaman, kimler için açılıyor?

Sıradaki Haber