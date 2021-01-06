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06.01.2021 - 11:46 | | AA

Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın Dağlık Karabağ ziyaretine Azerbaycan'dan tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın Dağlık Karabağ'ı ziyaret ederek sözde Ermeni yöneticilerle bir araya gelmesine tepki gösterdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın Dağlık Karabağ ziyaretine Azerbaycan'dan tepki

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ayvazyan'ın ziyaretinin ve Dağlık Karabağ'da bazı "anlaşmalar" imzalamasının Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım'da imzalanan üçlü bildiriyle çeliştiği, çatışmaların sona ermesinin ardından bölgede barış, güvenlik ve iş birliğini tesis etme girişimlerine uymadığı belirtildi.

Açıklamada, 10 Kasım'daki bildiride Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da imzasının bulunduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan hükümeti bu hususta yükümlülükler almıştır. Erivan yönetiminin bu yükümlülüklerini ihlal etmesi provokasyondur. İç kamuoyu için gerçekleştirilen bu gibi eylemler bölgede durumun normalleştirilmesine hizmet etmemektedir.

Ermenistan yetkilileri asılsız fanteziler üzerine hareket etmemeli, bölgedeki yeni gerçekliği kabul etmelidir.

Üçlü bildirinin uygulanmasının sağlanması ve bölgede oluşan yeni güvenlik formatı, ayrıca iş birliği fırsatlarına dayalı adımların atılması barış içinde bir arada yaşamaya katkı sağlayabilir. Bunun tersi, gerginliği artırma girişiminden başka bir şey değildir."

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan, dün Dağlık Karabağ'a giderek oradaki sözde yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirmişti.

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