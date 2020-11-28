MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ermenistan güçlerinin döşediği mayın patladı: 4 ölü!
ABONE OL
28.11.2020 - 17:29 | | AA

Ermenistan güçlerinin döşediği mayın patladı: 4 ölü!

Ermenistan'ın döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ermenistan güçlerinin döşediği mayın patladı: 4 ölü!

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Fuzuli ilinin Aşağı Seyitahmetli köyünde bir aracın mayının üzerinden geçtiği belirtildi.

Mayının patlaması sonucu araçta bulunan 4 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Patlayan mayının, bölgeden geri çekilen Ermenistan güçlerince döşendiği ve anti tank mayını olduğu aktarıldı.

Olayın yaşandığı Aşağı Seyitahmetli köyü 21 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı.

Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattıİstiklal Caddesi'nde, maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı. Kimliğini vermemek için uzun süre direnen kadın, saç rengi nedeniyle durdurulduğunu iddia ederek polise, "Orada renkli saçlı, güzel görünür kamerada diye insan seçme. Kaç saniye gördün ya, 2 saniye görmüşsündür en fazla. Kameraları getirip şov yapıyorsun" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

28 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

28 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

Sahipsiz at arabasının trafikteki seyri kamerada

Sahipsiz at arabasının trafikteki seyri kamerada

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet