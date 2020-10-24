MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ermenistan kamikaze drone'u düşürüldü
ABONE OL
24.10.2020 - 12:23 | | AA

Ermenistan kamikaze drone'u düşürüldü

Azerbaycan ordusu, Cebrail çevresinde uçan aracın düşürüldüğünü duyurdu. Paylaşılan fotoğraflarda hava aracına monte edilmiş el yapımı patlayıcılar görülüyor.

Ermenistan kamikaze drone'u düşürüldü

Ermenistan'a ait kamikaze drone Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildi

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait kamikaze droneyi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinde Cebrail ili yönünde bir dronenin teknik araçlarla yere indirildiği belirtildi.

Bakanlığın paylaştığı fotolarda, droneye monte edilmiş el yapımı patlayıcı görülüyor.

Sahte vali 20 bin lira dolandırdıAdana Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla çökertilen ve 7 ayrı ilde yaşayan 10 iş insanını telefonla arayıp kendilerini 'vali' olarak tanıtarak 240 bin lira dolandırdığı belirlenen çete ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Muhittin Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Muhittin Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

KPSS Önlisans sınavı ne zaman saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? KPSS Önlisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS Önlisans sınavı ne zaman saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? KPSS Önlisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Sıradaki Haber