Ermenistan kamikaze drone'u düşürüldü

Ermenistan'a ait kamikaze drone Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildi

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait kamikaze droneyi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinde Cebrail ili yönünde bir dronenin teknik araçlarla yere indirildiği belirtildi.

Bakanlığın paylaştığı fotolarda, droneye monte edilmiş el yapımı patlayıcı görülüyor.