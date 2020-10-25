Ermenistan saldırısında iki çocuk can verdi

Ateşkesi ihlal etmeyi sürdüren Ermenistan, yine Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimlerini hedef aldı. Saldırıda, 16 yaşındaki bir Azerbaycanlı yaşamını yitirdi. Ermenistan’ın Gence’ye düzenlediği füzeli saldırıda enkaz altından sağ kurtarılan 13 yaşındaki Rus vatandaşı Artur Mayakov ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Azerbaycan Ordusu, Ermenistan’a ait bir savaş uçağını Gubadlı’da vurarak düşürdü. Azerbaycan Ordusu’nun, Ermenistan işgali altındaki Karabağ’ı kurtarmak için başlattığı operasyon 27. gününü geride bıraktı. Yaklaşık bir aylık süreçte, Karabağ’ın güneyindeki Cebrail, Fuzuli, Hadrut ve Zengilan işgalden kurtarıldı ve Karabağ-İran sınırı kontrol altına alındı. Kuzeyde de hakim tepe Murov Dağı ele geçirildi. Azerbaycan Ordusu’nun şimdiki hedefi ise, hem güneyden hem kuzeyden Karabağ içlerine yönelmek. Bu kapsamda Azerbaycan Ordusu, kuzeyden Kelbecer’e, güneyden ise Gubadlı, stratejik Laçin Koridoru, Şuşa ve Hankendi’ye ilerlemeyi amaçlıyor. Doğuda ise Hocavend ve Ağdam’ın işgalden kurtarılması bekleniyor.

Ermeni uçağı vuruldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmaların, Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı cephelerinde sürdüğünü bildirdi. Bakanlık, dün sabah saatlerinde Gubadlı ekseninde Ermenistan Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın düşürüldüğünü açıkladı. Azerbaycan ordusuna ait Bayraktar TB2 SİHA’lar, Ermeni güçlerine ait araçları gece boyunca vurmaya devam etti. Azerbaycan ordusu, savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerine, karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zaiyat verdirildi.

Ermenistan ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depolarının imha edildiği, Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği kaydedildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasını imha ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bildirildi. Ayrıca, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan’a ait patlayıcı yüklü bir dronu Cebrail yönünde elektronik harp tekniğiyle yere indirdi.

Azerbaycan, sözde başkent Hankendi’ndeki Ermenistan mevzilerini vururken, Ermenistan ise Terter, Berde, Neftalan ve Goranboy bölgelerini hedef aldı. Azerbaycan Başsavcılığı açıklamasında, Terter ilinin Kebirli köyünde bir eve füze isabet etmesi sonucu Orhan İsmayılzade’nin (16) yaşamını yitirdiği kaydedildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın 17 Ekim’de Gence’ye düzenlediği füze saldırısında yıkılan evlerin enkazından yaralı olarak çıkarılan 13 yaşındaki Rus vatandaşı Artur Mayakov’un da hayatını kaybettiğini açıkladı. 17 Ekim’den bu yana hastanede tedavi gören Mayakov’un hayatını kaybettiğini Rusya’nın Azerbaycan’daki büyükelçiliğine bildirdiklerini ifade eden Hacıyev, “Yakışıklı ve yaşam sevgisiyle dolu” Mayakov’un henüz

13 yaşındayken Ermenistan’ın saldırılarının kurbanı olduğunu vurguladı.

Pompeo ile görüşme sonuçsuz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Dağlık Karabağ’da ateşkesin sağlanması amacıyla Cuma günü Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile Washington’da yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmadı. ABD Dışişleri’nden yapılan açıklamada Pompeo’nun her iki bakana da “şiddetin sona erdirilmesi ve sivillerin korunmasının önemini vurguladığı” belirtildi. Pompeo ABD’nin sorunun “güç kullanımı ya da tehdidi olmadan, toprak bütünlüğü ve halkların eşit hakları ve kendi kaderini tayini” temelinde çözümünden yana olduğunu ifade etti.

Bayramov ise Pompeo’ya Dağlık Karabağ’daki “Ermeni işgalinin sona ermesi gerektiğini” söyledi. Bayramov Azerbaycan’ın siyasi çözüme ve müzakerelere açık olduğunu ifade ederek “Ermenistan anlamlı müzakerelerden kaçınmayı durdurmalı ve kalıcı barışı tercih etmeli” diye konuştu. Mnatsakanyan ise “Azerbaycan tarafının saldırganlığı Türkiye’nin doğrudan müdahalesiyle, doğrudan askeri teknik desteği, bölgeden askeri teröristlerin ithal edilmesiyle gerçekleşiyor” iddiasını öne sürdü.

Bu arada ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Başkan Donald Trump yönetimine Dağlık Karabağ özerk yönetimini tanıma çağrısında bulundu.

Ermeni bakan zorlandı

Öte yandan Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CNN’de Christiane Amanpour’un verdiği röportajda zor anlar yaşadı. Amanpour, söyleşi sırasında ülkesinin saldırganlığını haklı çıkarmaya çabalayan Mnatsakanyan’a, Ermeni kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve komşu topraklardan Ermeni kuvvetlerinin derhal geri çekilmesini şart koşan BM Genel Kurulu’nun 2008 tarihli kararını hatırlattı. Mnatsakanyan, sunucunun bu sözleri karşısında söyleyecek bir şey bulamadı.