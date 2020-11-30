MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ermenistan'a verilen süre bugün doluyor
ABONE OL
30.11.2020 - 11:45 | | AA

Ermenistan'a verilen süre bugün doluyor

Dağlık Karabağ savaşını kaybeden Ermenistan, 1992'de işgal ettiği Laçın ilini 28 yıl sonra bugün Azerbaycan'a teslim edecek.

Ermenistan'a verilen süre bugün doluyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, daha önce Kelbecer ve Ağdam'ı boşaltan Ermenistan, bugün de Laçın'ı en geç 24.00'a kadar iade edecek.

Ermenistan güçlerinin yanı sıra bölgeye sonradan yasa dışı şekilde yerleştirilen Ermeni nüfus için de Laçın'ı terk etmeleri için bugün son gün.

Ermenistan sınırında bulunan Laçın ili, Dağlık Karabağ'la Ermenistan arasında tek yol olan ve "Laçın koridoru" diye isimlendirilen yolun stratejik önemi dolayısıyla 1990'lı yıllardaki savaşta, Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden biri olmuştu.

Hankendi ve Şuşa'nın ardından Ermenistan güçleri, 18 Mayıs'ta ise Laçın'ı işgal etmişti.

Kent merkezi, 1 kasaba ve 125 köyü bulunan Laçın'da, Ermenistan'ın işgalinden önce 65 binden fazla Azerbaycanlı yaşıyordu. Ayrıca işgalden önce Laçın'da Ermeni nüfus bulunmuyordu.

Başkent Bakü'den 450 kilometre mesafede, ülkenin güney batısında, dağlık arazide yerleşen Laçın ilinin kuzeyden Kelbecer, doğudan Hocalı, Şuşa ve Hocavend, güneyden ise Gubadlı illeri ile il sınırı bulunuyor. Laçın'ın batısında ise Ermenistan yer alıyor.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu, 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da da Kelbecer'den çekilmişti.

Pompalı tüfekle oğlunu vurup başında bekledi!İstanbul Sultangazi'de baba ve oğul arasındaki tartışmada kan aktı. Pompalı tüfekle oğlunu ayağından vuran baba, yanında bekleyerek kimseyi yaklaştırmadı. Polis, babayı gözaltına alırken, yaralı oğlu hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, mağdur etti

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, mağdur etti

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Yeni yasaklar için karar günü!

Yeni yasaklar için karar günü!

Eniştesiyle köy meydanında başlayan kavga ölümle bitti!

Eniştesiyle köy meydanında başlayan kavga ölümle bitti!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet