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03.12.2020 - 17:28 | | AA

Ermenistan'da muhalefet partileri ortak başbakan adaylarını açıkladı

Ermenistan’da muhalefet partileri eski Başbakan Vazgen Manukyan’ı geçici başbakan adayı olarak gösterirken, mevcut Başbakan Nikol Paşinyan’a "derhal istifa et" çağrısında bulundu.

Ermenistan'da muhalefet partileri ortak başbakan adaylarını açıkladı

Karabağ'da, Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordusu karşısındaki mağlubiyetinin ardından hükümete yönelik istifa çağrıları sürerken, ülkedeki muhalif 17 siyasi parti, Paşinyan’a karşı ortak açıklama yayımladı.

İktidarın, ülkede derinleşen siyasi ve sosyo-ekonomik krizin üstesinden gelemediğine işaret edilen açıklamada, "Bu nedenle, yeni bir hükümetin kurulması acil bir ihtiyaçtır. Kurulacak geçici hükümet için başbakan adayımız Vazgen Manukyan’dır. Manukyan, geçici hükümete liderlik etme, ülkeyi erken seçime götürüp ardından seçime katılmama taahhüdü verdi. Paşinyan görevde kaldığı her gün ülke güvenliğini tehlikeye atmaktadır, bu nedenle kendisinin derhal istifa etmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Manukyan, Ermenistan’da 1990-1991 yıllarında başbakanlık görevi yapmış, 1992-1993 yıllarında ise savunma bakanlığı görevini yürütmüştü.

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protestolara başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BMGK "Kovid-19 ile Mücadele Oturumu"ndaki mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Kovid-19’la Mücadele Özel Oturumu'nda konuştu. Erdoğan açıklamalarında, "Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özden Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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