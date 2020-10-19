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19.10.2020 - 16:43 | | DHA

Ermenistan'dan PKK taktiği: Mevzilere manken yerleştirdiler!

Azerbaycan ordusunun envanterine kattığı Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu, terör örgütü PKK taktiğine başladı. Ermeni güçleri hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı.

Ermenistan'dan PKK taktiği: Mevzilere manken yerleştirdiler!

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Azerbaycan ordusunun envanterine kattığı Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu, terör örgütü PKK taktiğine başladı.

Ermeni güçleri, hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı.

Kanuni sondaj gemisi İstanbul'daKaradeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılacak olan Kanuni sondaj gemisi sabah saatlerinde İstanbul'a ulaştı. Haydarpaşa limanına giriş yapacak olan Kanuni, boğaz girişine kadar geldi.
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