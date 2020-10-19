19.10.2020 - 16:43 | | DHA
Ermenistan'dan PKK taktiği: Mevzilere manken yerleştirdiler!
Azerbaycan ordusunun envanterine kattığı Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu, terör örgütü PKK taktiğine başladı. Ermeni güçleri hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı.
Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Azerbaycan ordusunun envanterine kattığı Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu, terör örgütü PKK taktiğine başladı.
Ermeni güçleri, hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı.