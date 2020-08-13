MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Esad mecliste konuşurken rahatsızlandı
ABONE OL
13.08.2020 - 11:10 |

Esad mecliste konuşurken rahatsızlandı

Suriye'deki Şam rejiminin liderinin parlamento kürsüsünde tansiyonu düştü, Esad konuşmasına bir süre ara vermek zorunda kaldı.

Esad mecliste konuşurken rahatsızlandı

Suriye devlet televizyon kanalı, Beşar Esad'ın konuşmasına kaldığı yerden devam etmesinden önce 'küçük çaplı bir tansiyon sorunu' yaşadığını bildirdi, daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Devlete bağlı televizyon kanalında Çarşamba gününün erken saatlerinde yayınlanan bir 'son dakika' haberinde, Esad’ın geçen ay yapılan tartışmalı milletvekili seçimlerinin ardından mecliste konuşma yapacağı bildirilmişti.

Seçimler, tek parti yönetimindeki ülkede hem muhalifler hem de bağımsızlarca 'saçmalık' olarak nitelendirilerek eleştiriliyor.

Yaklaşık 10 yıldır süren iç savaşta ekonomik çökmenin eşiğine gelen ve yüz binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, milyonlarca kişinin de mülteci konumunda olduğu Suriye’de 55 yaşındaki Beşar Esad’ın sağlık durumuyla ilgili çok nadir bilgi paylaşılıyor.

Kaynak: Amerika'nın Sesi

Hırsızlardan bıktı, kapıya bu yazıyı astı!Antalya’da açık bırakılan giriş kapısı nedeniyle 6 kez hırsızlık olayının yaşanmasına sinirlenen bina sakini sitemini kapıya astığı, ‘Açık bırakın kapıyı, hırsız evinize girsin Amin’, ‘Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah Amin’ yazılarıyla gösterdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar bugün mü açıklanacak?

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar bugün mü açıklanacak?

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Özel okullar hangi tarihte açılacak?

Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Özel okullar hangi tarihte açılacak?

Sıradaki Haber